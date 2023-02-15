На сегодняшний день Apex Legends остаётся одним из самых популярных боевиков как в целом в жанре шутеров, так и в поджанре королевской битвы в частности. Секрет успеха, как оно часто бывает в таких случаях, назвать непросто: здесь важно всё в совокупности, и в начале 2019 года разработчикам из Respawn Entertainment удалось реализовать задумки, а впоследствии активно обеспечивать своё творение обновлениями и свежим контентом.
реклама
В связи с этим в Respawn рассчитывают, что им удастся поддерживать Apex Legends в актуальном состоянии на протяжении десятилетий, а именно — в течение ближайших двадцати лет. В качестве примера долголетия разработчики приводят серию Counter-Strike, которая успешно живёт уже больше двадцати двух лет.
Трудно сказать, с какой целью девелоперы проводят аналогии именно с Counter-Strike, поскольку за 22 года существования данной серии тактических шутеров вышло как минимум три его основных версии — 1.6, Source и Global Offensive — но, в любом случае, амбиции достойные, и игроки их только поддержат.