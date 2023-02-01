Если есть в геймерском лексиконе слова и имена собственные, способные заставить глаз дёргаться от раздражения, то одним из них будет «Денуво» — пресловутая система, призванная защищать продукт от пиратства в течение наиболее насыщенного периода продаж: первые несколько недель. Много копий было сломано о необходимость применения Denuvo в видеоиграх, однако разработчики и издатели непреклонны: деньги не пахнут, и если система защиты поможет получить дополнительную копеечку, то интересоваться мнением геймеров никто не станет в принципе.
реклама
Тем не менее, периодически Denuvo из игр спустя продолжительное время всё же официально удаляют за ненадобностью, и именно так сегодня произошло с Dying Light 2, получившей обновление версии 1.9.0, одним из главных изменений в котором и стало удаление системы защиты от пиратства.
Дополнительно Dying Light 2 теперь радует игроков поддержкой технологии NVIDIA DLSS 3, улучшенной физикой тел персонажей и заражённых.
По состоянию на сегодняшний день, суммарный тираж обеих игр серии Dying Light превысил 30 миллионов копий. Доля Dying Light 2 в нём, конечно, значительно меньше доли первой части, но всё равно существенная.