В своё время Dying Light удалось стать эталоном зомби-боевиков, на который равняются как сами сотрудники Techland, так и будущие разработчики игр в аналогичном жанре. На сегодняшний день Dying Light состоит из двух полноценных видеоигр, суммарный тираж которых, по словам руководителя студии Techland Павла Марчевки, перевалил за 30 миллионов экземпляров.
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Марчевка не стал уточнять разделение продаж по двум играм, но предельно очевидно, что львиная доля из них приходится на первую Dying Light. Об этом свидетельствует статистика ещё от весны прошлого года, согласно которой, 20 миллионов копий приходились на первую часть серии, а 5 миллионов — на вторую.
Контентная поддержка Dying Light 2 будет продолжаться в течение нескольких лет. По плану Techland, это будет продолжаться не меньше, чем в случае с первой Dying Light. А это, на минуточку, больше семи лет.