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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Star Wars Jedi Survivor выйдет на полтора месяца позже, чем планировалось
Без этого в современной игровой индустрии уже никак. Совсем.
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Нынешняя игровая индустрия устроена таким образом, что издатели часто давят на разработчиков со сроками, в результате чего у нас возникает одна из двух (а порой и обе сразу) ситуаций: проект либо выходит с огромным количеством ошибок, либо его релиз откладывают до тех пор, пока девелоперы не уверуют в качество продукта. По всей видимости, второй вариант произошёл со Star Wars Jedi Survivor, релиз которой сегодня отложили с 17 марта до 28 апреля.

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По словам разработчиков, дополнительное время необходимо им для решения проблем с производительностью, исправления ошибок и общей «полировки» игры.

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Напоминаем, что действие Star Wars Jedi Survivor разворачивается спустя несколько лет после «Падшего Ордена»: наш главный герой Кэл Кестис уже не «зелёный» подающий надежды джедай, а опытный могучий воин, способный противостоять серьёзным противникам и выполнять ответственные задачи.

#electronic arts #respawn entertainment #star wars jedi survivor
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