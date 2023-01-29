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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Госдуме выступили против «избыточного контроля» за видеоиграми
Есть плохой «коп», есть хороший «коп».
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На днях в Аппарате правительства решили поставить под контроль индустрию видеоигр, так усердно, по мнению авторов проекта, морально разлагающей юные умы. Как сообщалось, план включает в себя создание реестров запрещённых и одобренных игр вкупе с необходимостью в обязательном порядке устанавливать на компьютеры системы родительского контроля. Естественно, подобные инициативы в стране, где есть куда более важные направления законодательской деятельности, воспринимаются в высшей степени негативно, и радует, что этого мнения придерживается замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

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Он раскритиковал идею Аппарата правительства, заявив, что если её реализовать, то это только подстегнёт спрос к запрещённому контенту, а также создаст настоящее раздолье среди пиратов и создателей различных сборников видеоигр. Кроме того, по мнению Горелкина, нет никаких оснований полагать, что дети, ради которых вышеизложенные идеи и генерируются, в принципе будут пользоваться каким-то абстрактным перечнем допустимых игр.

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Горелкин убеждён, что государство не должно заниматься «избыточным контролем всех этих процессов». Одна вещь, по словам Горелкина, впрочем, действительно необходима: это прозрачная и понятная система возрастного рейтинга видеоигр, на основе которой родители смогут самостоятельно решать, стоит их несовершеннолетним чадам приобретать такую видеоигру или нет.

#политика #видеоигры
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