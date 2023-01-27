В отечественных властных кругах продолжают генерироваться идеи, которые, если очень мягко выражаться, вызывают недоумение. Как передаёт «Коммерсантъ», в Аппарате правительства попросили Генеральную прокуратуру, Минцифры и Минпросвещения заняться реализацией идей по защите детей от «негативного влияния» видеоигр.
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Как сообщается, наибольшую активность в данном вопросе проявила комиссия совета законодателей при Федеральном собрании, а в качестве мер по защите несовершеннолетних могут применяться различные методы, в том числе создание реестра запрещённых и перечня одобренных видеоигр. Также предлагается в обязательном порядке устанавливать на продаваемые в России компьютеры системы родительского контроля, а разработчиков онлайн-игр могут обязать осуществлять аутентификацию через российские системы.
Пока что ни одно из ведомств, в адрес которых было направлено соответствующее предложение, не прокомментировало вышеизложенную информацию. Вопрос во всей этой связи вызывает только одно: почему простых возрастных рейтингов недостаточно? Заниматься воспитанием детей должны родители, и за их развлечениями тоже должны следить исключительно они.