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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Стартовый «онлайн» ремейка Dead Space в Steam можно назвать высоким
С натяжкой, конечно, но можно.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Несколько часов назад состоялся релиз ремейка Dead Space. Проект, безусловно, ожидаемый, поэтому логично было предположить, что его востребованность в первые же пострелизные мгновения будет на очень высоком уровне. Так и случилось: в одном только Steam (статистикой в других сервисах и платформах их держатели не делятся) на момент публикации данной заметки в обновлённую Dead Space играли одновременно свыше 25 тысяч пользователей.

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Судя по первым пользовательским оценкам, ремейк удался: 87 % игроков рекомендуют новинку к прохождению, отмечая, что это именно тот ремейк, которого они ждали.

Посмотрим, каковы будут статистические результаты новых старых приключений Айзека Кларка к концу выходных: раньше этого срока делать прогнозы на будущее явно не стоит.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Тем временем у EA Motive планы на будущее уже явно имеются: обозреватели отмечали, что в новинке скрыты весьма прозрачные намёки на ремейк второй части Dead Space.

#electronic arts #dead space #ea motive
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