С натяжкой, конечно, но можно.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Несколько часов назад состоялся релиз ремейка Dead Space. Проект, безусловно, ожидаемый, поэтому логично было предположить, что его востребованность в первые же пострелизные мгновения будет на очень высоком уровне. Так и случилось: в одном только Steam (статистикой в других сервисах и платформах их держатели не делятся) на момент публикации данной заметки в обновлённую Dead Space играли одновременно свыше 25 тысяч пользователей.

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Судя по первым пользовательским оценкам, ремейк удался: 87 % игроков рекомендуют новинку к прохождению, отмечая, что это именно тот ремейк, которого они ждали.

Посмотрим, каковы будут статистические результаты новых старых приключений Айзека Кларка к концу выходных: раньше этого срока делать прогнозы на будущее явно не стоит.

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Тем временем у EA Motive планы на будущее уже явно имеются: обозреватели отмечали, что в новинке скрыты весьма прозрачные намёки на ремейк второй части Dead Space.