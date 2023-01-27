Несколько часов назад состоялся релиз ремейка Dead Space. Проект, безусловно, ожидаемый, поэтому логично было предположить, что его востребованность в первые же пострелизные мгновения будет на очень высоком уровне. Так и случилось: в одном только Steam (статистикой в других сервисах и платформах их держатели не делятся) на момент публикации данной заметки в обновлённую Dead Space играли одновременно свыше 25 тысяч пользователей.
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Судя по первым пользовательским оценкам, ремейк удался: 87 % игроков рекомендуют новинку к прохождению, отмечая, что это именно тот ремейк, которого они ждали.
Посмотрим, каковы будут статистические результаты новых старых приключений Айзека Кларка к концу выходных: раньше этого срока делать прогнозы на будущее явно не стоит.
Тем временем у EA Motive планы на будущее уже явно имеются: обозреватели отмечали, что в новинке скрыты весьма прозрачные намёки на ремейк второй части Dead Space.