Сегодня состоится важное в мире игровой индустрии событие: официально в продажу (но не в России) поступит ремейк Dead Space. Обозреватели обласкали проект ещё вчера, выставив ему в среднем запредельно высокие оценки, ну а сегодня по Сети распространилась информация о том, что в перспективе, причём не такой уж отдалённой, студия EA Motive выпустит ремейк и второй части серии.
реклама
Намёк на это был найден обозревателями после запуска режима «Новая игра+», в ходе прохождения которого на борту корабля начинают воспроизводиться новые аудиозаписи. В одной из таких записей персонажи обсуждают свои последующие места работы, и в качестве варианта проскакивает космическая станция «Скопление»/Станция Титан, являющаяся местом действия Dead Space 2.
На фоне этого намёка журналисты предположили, что таким образом EA Motive оставила для любознательных геймеров «пасхалку» с указанием своих планов на среднесрочную перспективу, а именно — по выпуску ремейка Dead Space 2.
Здесь, впрочем, важно понимать, что судьба ремейка Dead Space 2 во многом будет зависеть от того, как себя с финансовой точки зрения покажет ремейк первой части. А узнаем мы об этом не раньше, чем через месяц, когда пройдёт период наиболее активных продаж.