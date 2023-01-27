Ходят слухи, что можно и новые игры делать, не перевыпуская бесконечно шедевры давно минувших дней. Только тс-с-с!

Сегодня состоится важное в мире игровой индустрии событие: официально в продажу (но не в России) поступит ремейк Dead Space. Обозреватели обласкали проект ещё вчера, выставив ему в среднем запредельно высокие оценки, ну а сегодня по Сети распространилась информация о том, что в перспективе, причём не такой уж отдалённой, студия EA Motive выпустит ремейк и второй части серии.

реклама

Намёк на это был найден обозревателями после запуска режима «Новая игра+», в ходе прохождения которого на борту корабля начинают воспроизводиться новые аудиозаписи. В одной из таких записей персонажи обсуждают свои последующие места работы, и в качестве варианта проскакивает космическая станция «Скопление»/Станция Титан, являющаяся местом действия Dead Space 2.

На фоне этого намёка журналисты предположили, что таким образом EA Motive оставила для любознательных геймеров «пасхалку» с указанием своих планов на среднесрочную перспективу, а именно — по выпуску ремейка Dead Space 2.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Здесь, впрочем, важно понимать, что судьба ремейка Dead Space 2 во многом будет зависеть от того, как себя с финансовой точки зрения покажет ремейк первой части. А узнаем мы об этом не раньше, чем через месяц, когда пройдёт период наиболее активных продаж.