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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В России продажи игр на физических носителях за год выросли вдвое
Причины сможет назвать каждый, кто хоть немного в теме.
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Издание «Известия» сообщает, что с начала 2022 года в России вдвое выросли продажи игр на дисках. Причём, большинство геймеров использует для общения с интерактивными развлечениями консоли, а не персональный компьютер. Скорее всего, эта информация актуальна только в отношении продаж лицензионного контента. Если же брать картину по играм в целом, то там всё должно обстоять иным образом. На самом деле, в обзорном материале «Известий» была и другая информация по предпочтениям игроков в России — вот про них сейчас и пойдёт речь.

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Итак, спрос на игры для ПК и консолей на дисках на Wildberries вырос вдвое по сравнению с предшествующим периодом. Об этом рассказали в пресс-службе компании — аналогичным образом обстоят дела у Ozon и Mobile Research Group. В пресс-службе Wild Berries рассказали, что среди наиболее востребованных у покупателей жанров видео игр в 2022 году были спортивные симуляторы и гонки. А год назад игроки выбирали файтинги и шутеры, а также приключенческие игры.

В случае с продажами понравившихся проектов в лицензионном исполнении консоли действительно стоят на первом месте. Самой популярной платформой стала PlayStation, но об этом известно давно. Далее по популярности в консольном лагере идут Xbox и Switch — по крайней мере, такую информацию выдаёт пресс-служба Ozon.

Владельцы PlayStation 4 чаще всего для покупки выбирали Cyberpunk 2077, об этом сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». Это достаточно забавно, если помнить о техническом состоянии проекта для данной консоли. На втором месте в «топе» PS4 находится «Horizon Запретный Запад», на третьем — футбольный симулятор FIFA 22. Четвёртое место занимает «непотопляемая» GTA V, а на пятом месте обосновалась вторая часть The Last of Us. На консоли PlayStation 5 самой популярной игрой стала «Horizon Запретный Запад», а на Xbox Series X|S — Dying Light 2: Stay Human.

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Объяснить рост продаж игр на физических носителях сможет любой обыватель, который в курсе происходящих в мире событий. Многие крупные игровые издатели объявили об официальном уходе из России, их продукты нельзя официально купить в цифровых магазинах, поэтому покупка физического издания понравившегося тайтла — вполне здравое решение.

#продажи игр
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