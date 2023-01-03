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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
NVIDIA показала геймплей Atomic Heart с трассировкой лучей
Ролик короткий, но «цепляющий».
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Чуть больше полутора месяцев до выхода боевика Atomic Heart в сеттинге альтернативного СССР от кипрской студии Mundfish, и вот, сегодня NVIDIA, являющаяся «железным» партнёром данного коллектива, опубликовала геймплейное видео проекта с активной трассировкой лучей.

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Сам видеоролик очень короткий — продолжительностью всего в одну минуту — но основные элементы геймплея в нём успели продемонстрировать, снабдив видеоряд музыкальным сопровождением от небезызвестного Мика Гордона.

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Atomic Heart поступит в продажу 21 февраля.

#atomic heart #mundfish
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wolfire
22:15
Взял на плати ру за 4 касаря, сейчас цены там такие же https://plati.market/games/need-for-speed-unbound/1118/#p4658=1&r4658=20&s4658= палас смысла брать почти нет или вообще нет купил сегодня урус з...
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qwe_123
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VRoman
22:10
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Bernigan
22:05
Зачем тебе снижение цен на карты Нвидиа если есть АМД, которые дешевле и не хуже
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Каа
22:03
Автомобиль должен стоить одну годовую зарплату. Много ли людей имеют з/п от 2 до 3,5 миллионов?
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jsth
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