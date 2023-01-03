Ролик короткий, но «цепляющий».

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке

3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать

-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать

Чуть больше полутора месяцев до выхода боевика Atomic Heart в сеттинге альтернативного СССР от кипрской студии Mundfish, и вот, сегодня NVIDIA, являющаяся «железным» партнёром данного коллектива, опубликовала геймплейное видео проекта с активной трассировкой лучей.

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Сам видеоролик очень короткий — продолжительностью всего в одну минуту — но основные элементы геймплея в нём успели продемонстрировать, снабдив видеоряд музыкальным сопровождением от небезызвестного Мика Гордона.

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Atomic Heart поступит в продажу 21 февраля.