Чуть больше полутора месяцев до выхода боевика Atomic Heart в сеттинге альтернативного СССР от кипрской студии Mundfish, и вот, сегодня NVIDIA, являющаяся «железным» партнёром данного коллектива, опубликовала геймплейное видео проекта с активной трассировкой лучей.
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Сам видеоролик очень короткий — продолжительностью всего в одну минуту — но основные элементы геймплея в нём успели продемонстрировать, снабдив видеоряд музыкальным сопровождением от небезызвестного Мика Гордона.
Atomic Heart поступит в продажу 21 февраля.