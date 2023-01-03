Когда после случившихся в этом году событий всё связанное с Россией на Западе было подвергнуто либо просто цензуре, либо самоцензуре, упоминания якобы российской видеоигры Atomic Heart в крупных иностранных изданиях стали вызывать у плохо интересующихся игропромом пользователей недоумение. На самом деле, удивительного в этом нет ничего: студия Mundfish является кипрской, о чём разработчики открыто, ничего не скрывая, пишут на своём официальном сайте, а в её составе отсутствуют разработчики из России, о чём в беседе с изданием WCCFTech сообщил руководитель коллектива Роберт Багратуни.
реклама
По словам Багратуни, сейчас в Mundfish трудятся 130 разработчиков, территориально расположенных в Польше, на Украине, в Австрии, Казахстане, Грузии, Израиле, Армении, ОАЭ, Сербии и на Кипре. Безусловно, фактически россияне в Mundfish наверняка представлены — из числа тех, кто считают себя «гражданами мира», и при накале обстановки предпочли «релоцироваться» в страны СНГ или на Кипр с Израилем. Тем не менее, официально в России над Atomic Heart не работают, поэтому называть данный проект отечественным, учитывая его изначальную направленность именно на западного потребителя — это выдавать желаемое за действительное.
Atomic Heart планируется к выходу 21 февраля. В России PC-версия проекта будет распространяться эксклюзивно через VK Play. Что, учитывая проблемы, с которыми необходимо сталкиваться при покупке игр в иностранных сервисах, вполне закономерно и справедливо.