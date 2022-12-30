Никаких коверканий названия.

Вчера поздним вечером GSC Game World выполнила обещание и опубликовала свежий геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Впоследствии внештатные писатели нашего сайта несколько раз данное известие повторили, так что о том, что сие событие имело место, не знает теперь только очень ленивый игрок. Ну а те, кто ознакомились со свежим геймплеем, отзываются об увиденном очень тепло.

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По словам игроков, GSC Game World удалось реализовать соответствующую постапокалиптическую атмосферу, хорошо поработать со светом и внести динамику в игровой процесс. Проще говоря, привести сиквел к состоянию, требуемому от него в 2023 году — когда S.T.A.L.K.E.R. 2, к слову, и собираются выпустить.

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Многие отметили, что без русской локализации проект теряет свой шарм, превращаясь в очередной «голливудский» проект, но ничего не поделать: таков необдуманный выбор студии, который она сделала под психологическим давлением обстоятельств, с которыми её родной стране пришлось столкнуться в этом году.