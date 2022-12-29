На официальном YouTube-канале IGN появился трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 с настоящим геймплеем, а не пререндером или слишком очевидным CGI. Также в Steam открылся предзаказ, но для жителей России и Беларуси страница с игрой недоступна.
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За две с половиной минуты разработчики показали разные составные части игры: изучение локаций и аномалий в разное время суток, сюжетные ролики на движке, посиделки у костра и, разумеется, перестрелки. Схватка с кровососом, драматичные речи от странных персонажей в протёртых свитерах и штанах, а также обязательное копание в инвентаре нам тоже показали.
Базовая версия S.T.A.L.K.E.R. 2 стоит 2499 рублей, самое «жирное» — 4499 рублей. Аналогичные предложения размещены и на официальном сайте. Шутер должен выйти на ПК и Xbox Series X|S в 2023 году. В день релиза проект пополнит собой библиотеку подписочного сервиса Game Pass.
Точной даты релиза у шутера нет, недавно также стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 лишился русской озвучки.