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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Свежий геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: инвентарь, аномалии, игра в прятки с кровососом и посиделки у костра
Перестрелки, разумеется, тоже показали.
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На официальном YouTube-канале IGN появился трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 с настоящим геймплеем, а не пререндером или слишком очевидным CGI. Также в Steam открылся предзаказ, но для жителей России и Беларуси страница с игрой недоступна.

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За две с половиной минуты разработчики показали разные составные части игры: изучение локаций и аномалий в разное время суток, сюжетные ролики на движке, посиделки у костра и, разумеется, перестрелки. Схватка с кровососом, драматичные речи от странных персонажей в протёртых свитерах и штанах, а также обязательное копание в инвентаре нам тоже показали.

Базовая версия S.T.A.L.K.E.R. 2 стоит 2499 рублей, самое «жирное» — 4499 рублей. Аналогичные предложения размещены и на официальном сайте. Шутер должен выйти на ПК и Xbox Series X|S в 2023 году. В день релиза проект пополнит собой библиотеку подписочного сервиса Game Pass.

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Точной даты релиза у шутера нет, недавно также стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 лишился русской озвучки.

#gsc game world #stalker 2
4
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Артём Николаев
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RedStone
23:00
Несколько разного жанра игры, но таки да - атомное сердце визуально смотрится интереснее.
Свежий геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: инвентарь, аномалии, игра в прятки с кровососом и посиделки у костра
Кружит голову Василек
23:00
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RedStone
22:59
Многоэтажки схожи на таковые в Chernobylite как снаружи так и внутри, то ли движок анриал выдаёт схожие картинки, то ли разрабы не заморачивались.
Свежий геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: инвентарь, аномалии, игра в прятки с кровососом и посиделки у костра
REY_B_
22:59
Так считай мобилизации и небыло. 300 тыс, для полноценного наступления маловато.
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Елисей Карачев
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