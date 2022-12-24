Хотя у самой Capcom планов на официальный ремейк нет.

Не секрет, что некоторые крупные издательства очень ревностно относятся к чужим работам по своим франшизам. Число таких душителей народного творчества решила пополнить Capcom: сегодня стало известно, что компания потребовала свернуть разработку фанатского ремейке Resident Evil Code Veronica.

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О том, что группа энтузиастов трудится над данным проектом, нам известно уже сравнительно давно, а в начале этого года авторы даже публиковали полноценное видео с демонстрацией игрового процесса. Но, увы, теперь это в прошлом. В детали разработчики фанатского ремейка вдаваться не стали, отметив лишь, что формальной причиной стало использование персонажей без соответствующей лицензии.

Наиболее обидно в этой истории то, что фанатский ремейк Code Veronica должен был выйти в свет уже в обозримой перспективе: продолжительный труд был пущен под нож практически на финишной прямой.

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Если вы вдруг надеетесь, что всё вышеуказанное означает готовность самой Capcom на производство официального ремейка Resident Evil Code Veronica, то не стоит радоваться раньше времени: в конце октября этого года таких планов в компании не было, и её представители прямо заявляли, что делать этого пока не собирается.