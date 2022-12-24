Не секрет, что некоторые крупные издательства очень ревностно относятся к чужим работам по своим франшизам. Число таких душителей народного творчества решила пополнить Capcom: сегодня стало известно, что компания потребовала свернуть разработку фанатского ремейке Resident Evil Code Veronica.
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О том, что группа энтузиастов трудится над данным проектом, нам известно уже сравнительно давно, а в начале этого года авторы даже публиковали полноценное видео с демонстрацией игрового процесса. Но, увы, теперь это в прошлом. В детали разработчики фанатского ремейка вдаваться не стали, отметив лишь, что формальной причиной стало использование персонажей без соответствующей лицензии.
Наиболее обидно в этой истории то, что фанатский ремейк Code Veronica должен был выйти в свет уже в обозримой перспективе: продолжительный труд был пущен под нож практически на финишной прямой.
Если вы вдруг надеетесь, что всё вышеуказанное означает готовность самой Capcom на производство официального ремейка Resident Evil Code Veronica, то не стоит радоваться раньше времени: в конце октября этого года таких планов в компании не было, и её представители прямо заявляли, что делать этого пока не собирается.