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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Capcom пока не собирается делать ремейк Resident Evil Code Veronica
Сами понимаете, какое слово здесь ключевое.
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Мы живём во времена, когда практически все идеи в игровой индустрии уже давным-давно реализованы, и остаётся только заниматься массовым производством ремейков и ремастеров культовой классики. Особо в этом деле отличается Capcom, которая готовит к релизу уже третий ремейк игры серии Resident Evil — четвёртую номерную её часть. На фоне происходящего фанаты франшизы выразили надежду на то, что в будущем руки Capcom дотянутся и до обновления Resident Evil Code Veronica, но, по словам представителей компании, пока таких планов у руководства нет.

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Как пояснил продюсер ремейка Resident Evil 4 Ёсиаки Харабаяси, сейчас Capcom полностью сосредоточена на работе над обновлённой четвёртой номерной частью серии. Разработчик не стал исключать возможность выпуска ремейка Code Veronica в перспективе, но пока что перед Capcom стоят совершенно иные задачи.

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Что же до ремейка Resident Evil 4, то его релиз назначен на 24 марта следующего года.

#capcom #resident evil 4 #resident evil 4 remake
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