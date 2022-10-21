Мы живём во времена, когда практически все идеи в игровой индустрии уже давным-давно реализованы, и остаётся только заниматься массовым производством ремейков и ремастеров культовой классики. Особо в этом деле отличается Capcom, которая готовит к релизу уже третий ремейк игры серии Resident Evil — четвёртую номерную её часть. На фоне происходящего фанаты франшизы выразили надежду на то, что в будущем руки Capcom дотянутся и до обновления Resident Evil Code Veronica, но, по словам представителей компании, пока таких планов у руководства нет.
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Как пояснил продюсер ремейка Resident Evil 4 Ёсиаки Харабаяси, сейчас Capcom полностью сосредоточена на работе над обновлённой четвёртой номерной частью серии. Разработчик не стал исключать возможность выпуска ремейка Code Veronica в перспективе, но пока что перед Capcom стоят совершенно иные задачи.
Что же до ремейка Resident Evil 4, то его релиз назначен на 24 марта следующего года.