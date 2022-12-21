Ну, разумисты.

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard очень многим не даёт покоя: то антимонопольщики занервничают, справедливо опасаясь того, что консолидация игровой промышленности приведёт к диктатуре капитала, то игроки, переживающие, что их любимые серии падут жертвами рэдмондских толстосумов, то конкуренты из Sony посчитают, что их платформу лишат доступа к культовым сериям Activision Blizzard. В общем, во всей этой истории много недовольных, и сегодня группа таких недовольных геймеров решила подать иск против Microsoft.

реклама

Как заявляют истцы, в случае, если сделка будет одобрена, Microsoft получит колоссальное влияние сразу не нескольких уровнях игровой индустрии, начнёт применять неконкурентные методы, и допустить этого нельзя.

Эксперты считают, что данный иск вряд ли повлияет на ход дела, учитывая, что похожий иск пару недель назад уже подала Федеральная торговая комиссия США — ведомство, имеющее куда большее влияние и «вес», чем группа раздосадованных геймеров.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti за 50 тр в Регарде ASUS 3090 Ti по старому курсу - смотри 3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена 3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Стоит отметить, что первоначально Microsoft рассчитывала закрыть сделку к июлю 2023 года, но если антимонопольщики продолжат «мешать», то сроки могут ощутимо сдвинуться или же вовсе сорваться.