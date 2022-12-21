Сделка между Microsoft и Activision Blizzard очень многим не даёт покоя: то антимонопольщики занервничают, справедливо опасаясь того, что консолидация игровой промышленности приведёт к диктатуре капитала, то игроки, переживающие, что их любимые серии падут жертвами рэдмондских толстосумов, то конкуренты из Sony посчитают, что их платформу лишат доступа к культовым сериям Activision Blizzard. В общем, во всей этой истории много недовольных, и сегодня группа таких недовольных геймеров решила подать иск против Microsoft.
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Как заявляют истцы, в случае, если сделка будет одобрена, Microsoft получит колоссальное влияние сразу не нескольких уровнях игровой индустрии, начнёт применять неконкурентные методы, и допустить этого нельзя.
Эксперты считают, что данный иск вряд ли повлияет на ход дела, учитывая, что похожий иск пару недель назад уже подала Федеральная торговая комиссия США — ведомство, имеющее куда большее влияние и «вес», чем группа раздосадованных геймеров.
Стоит отметить, что первоначально Microsoft рассчитывала закрыть сделку к июлю 2023 года, но если антимонопольщики продолжат «мешать», то сроки могут ощутимо сдвинуться или же вовсе сорваться.