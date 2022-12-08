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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Сделка между Microsoft и Activision Blizzard под угрозой: американские антимонопольщики подали на редмондцев в суд
Спохватились, понимаешь. Спустя год после оглашения сделки.
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Microsoft последние годы активно скупала игровые студии, а в начале этого года сообщила о поглощении Activision Blizzard. Если сделка завершится, а она сейчас проходит процесс одобрения в антимонопольных органах, то в распоряжении редмондской корпорации окажутся порядка десятка новых студий и огромное количество игровых франшиз. Сказать, что это удар по конкуренции на рынке видеоигр — это ничего не сказать. И, похоже, осознание данной реальности наконец-то дошло до Федеральной торговой комиссии (FTC, ФТК) США.

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Сегодня стало известно, что ФТК подала иск с целью блокировки сделки между компаниями. Американские антимонопольщики полагают, что завершение сделки между компаниями приведёт к снижению конкуренции на рынке консолей. В частности, в ФТК считают, что заявленные как эксклюзивы для платформ Microsoft (PC (Windows) и Xbox) игры, среди которых Starfield и многие другие, приведут к смещению доли платформ редмондской корпорации в её пользу.

Дополнительно в ФТК рассматривают вышеуказанную сделку как угрозу для игровой индустрии в целом: в отсутствие конкуренции компании утратят смысл в развитии на благо потребителя.

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<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Microsoft заявила, что будет отстаивать свою позицию.

#microsoft #activision blizzard
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