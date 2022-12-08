Microsoft последние годы активно скупала игровые студии, а в начале этого года сообщила о поглощении Activision Blizzard. Если сделка завершится, а она сейчас проходит процесс одобрения в антимонопольных органах, то в распоряжении редмондской корпорации окажутся порядка десятка новых студий и огромное количество игровых франшиз. Сказать, что это удар по конкуренции на рынке видеоигр — это ничего не сказать. И, похоже, осознание данной реальности наконец-то дошло до Федеральной торговой комиссии (FTC, ФТК) США.
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Сегодня стало известно, что ФТК подала иск с целью блокировки сделки между компаниями. Американские антимонопольщики полагают, что завершение сделки между компаниями приведёт к снижению конкуренции на рынке консолей. В частности, в ФТК считают, что заявленные как эксклюзивы для платформ Microsoft (PC (Windows) и Xbox) игры, среди которых Starfield и многие другие, приведут к смещению доли платформ редмондской корпорации в её пользу.
Дополнительно в ФТК рассматривают вышеуказанную сделку как угрозу для игровой индустрии в целом: в отсутствие конкуренции компании утратят смысл в развитии на благо потребителя.
Microsoft заявила, что будет отстаивать свою позицию.