Вчера после динамичного и захватывающего финала чемпионом мира по футболу стала сборная Аргентины, обыгравшая Францию со счётом 4:2 после серии послематчевых пенальти. Об этом все и так уже знают, но мало кто в курсе, что победу Аргентины ещё в ноябре предсказали в EA Sports посредством своего футбольного симулятора FIFA 23.
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Правда, финал, по версии симуляции, должен был выглядеть несколько иначе: предполагалось, что за победу сразятся Аргентина с Бразилией, а матч закончится со счётом 1:0. В реальности же всё прошло куда интереснее.
Примечательно в данной истории то, что EA Sports предсказывает победителя чемпионата мира по футболу уже в четвёртый раз подряд: в 2010, 2014 и 2018 годах в компании также предсказывали победы Испании, Германии и Франции соответственно. Любопытно, ничего не скажешь.