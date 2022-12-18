Сегодняшний финал Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре можно без зазрения совести назвать одним из самых зрелищных и динамичных за всю современную историю проведения данного соревнования. За звание чемпионов сражались сборные Аргентины и Франции. Матч выдался напряжённым: в первом тайме аргентинцы вели со счётом 2:0, а во втором тайме французы отыгрались. По истечении основного времени счёт составил 3:3, а дополнительное время не выявило победителя, что означало только одно — итог встречи решался любимой среди болельщиков серией пенальти.
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По итогам серии пенальти счёт составил 4:2 в пользу Аргентины, что и сделало команду с её легендарным капитаном Лионелем Месси чемпионами турнира. Французская сборная стала второй, ну а во вчерашнем матче за третье место Хорватия обыграла сборную Марокко.
Таким образом, сборная Аргентины стала трёхкратным чемпионом мира по футболу: ранее аргентинцы завоёвывали данные титулы в далёких 1986 и 1978 годах.