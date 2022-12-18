Студия Massive Entertainment (она же Ubisoft Massive) завалена работой: поддерживает The Division 2, готовит к выходу Avatar Frontiers of Pandora, а также, судя по публикации касательно требуемых коллективу специалистов, корпит над некой новой игрой по «Звёздным войнам».
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Что это будет за проект, пока неизвестно, но разработчикам требуются тестировщики, а это значит, что как минимум этап так называемого препродакшена новинка явно прошла.
Стоит отметить, что игры по «Звёздным войнам» собираются поставить на конвейер и выпускать что-то новое в данной франшизе примерно два раза в год. Как к этому относятся фанаты серии, опасающиеся, что Star Wars превратят в форменный ширпотреб, объяснять, пожалуй, не стоит.