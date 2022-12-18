Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы The Division ищут тестировщиков для игры по «Звёздным войнам»
Игры по ЗВ всякие нужны, игры по ЗВ всякие важны. Тем, кто на них наживается, естественно.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Студия Massive Entertainment (она же Ubisoft Massive) завалена работой: поддерживает The Division 2, готовит к выходу Avatar Frontiers of Pandora, а также, судя по публикации касательно требуемых коллективу специалистов, корпит над некой новой игрой по «Звёздным войнам».

реклама

Что это будет за проект, пока неизвестно, но разработчикам требуются тестировщики, а это значит, что как минимум этап так называемого препродакшена новинка явно прошла.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Стоит отметить, что игры по «Звёздным войнам» собираются поставить на конвейер и выпускать что-то новое в данной франшизе примерно два раза в год. Как к этому относятся фанаты серии, опасающиеся, что Star Wars превратят в форменный ширпотреб, объяснять, пожалуй, не стоит.

#ubisoft #ubisoft massive #massive entertainment
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экономическая стратегия Anno 1800 возвращается в Steam одновременно со стартом дополнения New World Rising
Игры Ubisoft продолжают возвращаться в Steam — на очереди Watch Dogs Legion
Релиз Assassin’s Creed Mirage состоится в августе следующего года — авторитетный инсайдер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В чем нас обманывают США, решив передать Украине ЗРК "MIM-104"
52
Чем воюет армия РФ в СВО, и можно ли назвать основную часть оружия и техники современной
37
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Декабрь)
22
Истребитель KF-21 выводит Южную Корею в лидеры экспортёров оружия
9
Ракета Patriot стоит в 100 раз больше БПЛА типа Герань - разбираемся в поставках ЗРК на Украину
30
Diablo IV - русским и белорусам вход запрещён
35
ТОП-5 причин покупать компьютерные комплектующие и цифровую технику в магазине Регард
6
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 1
10
В ответ на санкции США Пекин инвестирует около $150 млрд в собственное производство микросхем
11
Турция представила бортовой компьютер для своего истребителя 5-го поколения
4

Сейчас обсуждают

Вежливый N-A-S_A_M_S
17:29
это данные рашисткой пропаганды и не более того. в любом случае 400тыс меньше 40млн. Российские военные бунтуют и сдаются в плен под Бахмутом
Почему «Генерал Мороз» не ускорит ход СВО, и сколько ещё Европа будет поставлять оружие Украине
Жена Шешенбека
17:27
Просто дебилы с деньгами, своим ничего не державшим тяжелее хуя в своей жизни родственичкам подарки решили сделать.
RTX 4090 в российских магазинах дорожают – среди причин приближение Нового Года и курс рубля
Knarrenheins
17:27
Соглашусь со всем. Хороший ассортимент и не плохие ценны, но хромает маркетинг. И доступность самого магазина заставляет заглядывать в те же днс и ситилинк, несмотря на все болячки. Если решили продв...
ТОП-5 причин покупать компьютерные комплектующие и цифровую технику в магазине Регард
IO_OI
17:26
Автор забывает что 12600К легким движением руки на Z690 работает на 5,2-5,0/4,0Гц.
Core i5-13400 уступает 12600K в рендеринге и графических приложениях 2-11%, но стоит гораздо дешевле
ахахаxа
17:26
ну этот папа,он потипу байдуна маразматик
Папа Римский назвал «мировой войной» конфликт на Украине
eai
17:25
В другом российском магазине (тоже с доставкой в регионы) видеокарты сейчас дешевле стоят. Другие комплектующие не смотрел.
ТОП-5 причин покупать компьютерные комплектующие и цифровую технику в магазине Регард
Ляд
17:24
гугло-каламбур :)
Строительство предприятий Intel в Германии упёрлось в финансовые трудности
Вежливый N-A-S_A_M_S
17:24
именно поэтому помойка хостится за бугром. "Украина должна выиграть эту войну": Глава Европарламента Мецола призвала усилить поддержку Украины
Чем воюет армия РФ в СВО, и можно ли назвать основную часть оружия и техники современной
Жена Шешенбека
17:23
Лучшее что может сделать этот нацист и его паства- руки на себя наложить.
Папа Римский назвал «мировой войной» конфликт на Украине
Вежливый N-A-S_A_M_S
17:20
главное что бензоколнка уменьшает продажи как газа так и нефти. а где покупают цивилизованные страны террористов пусть не eбет. В Санкт-Петербурге на инсталляции в виде сердца с надписью "Мариуполь"...
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем