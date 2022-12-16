Компания Amazon Games объявила о заключении соглашения с небезызвестной Crystal Dynamics на издание следующей игры в серии Tomb Raider. Подробностей о самом проекте пока не представили, но авторы описывают её как сюжетную многопользовательскую игру, которая продолжит историю Лары Крофт.
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Crystal Dynamics также утверждает, что новая Tomb Raider будет содержать в себе все геймплейные элементы, сделавшие серию такой знаменитой и любимой миллионами игроков. По новому договору, Crystal Dynamics будет получать поддержку со стороны Amazon Games, а также находится «не в совсем привычных отношениях» с издательством. О чём именно идёт речь — руководитель студии не уточнил.
Напомним, следующая Tomb Raider создаётся на базе движка Unreal Engine 5. О том, что проект находится в производстве, мы узнали ещё в апреле текущего года.