Мы пока не готовы сказать, хорошая ли это новость.

Компания Amazon Games объявила о заключении соглашения с небезызвестной Crystal Dynamics на издание следующей игры в серии Tomb Raider. Подробностей о самом проекте пока не представили, но авторы описывают её как сюжетную многопользовательскую игру, которая продолжит историю Лары Крофт.

реклама

Crystal Dynamics также утверждает, что новая Tomb Raider будет содержать в себе все геймплейные элементы, сделавшие серию такой знаменитой и любимой миллионами игроков. По новому договору, Crystal Dynamics будет получать поддержку со стороны Amazon Games, а также находится «не в совсем привычных отношениях» с издательством. О чём именно идёт речь — руководитель студии не уточнил.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Напомним, следующая Tomb Raider создаётся на базе движка Unreal Engine 5. О том, что проект находится в производстве, мы узнали ещё в апреле текущего года.