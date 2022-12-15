Ясно: нас опять ждёт что-то гениальное.

На прошлой неделе Kojima Productions официально представила проект под рабочим названием Death Stranding 2/DS 2. Хотя из видеоряда нетрудно сделать вывод о том, что Кодзима с нами заигрывает, и перед нами проект, действие которого разворачивается после событий оригинальной Death Stranding, в прямом, привычном значении данного слова новинка сиквелом не является, о чём в подкасте Brain Structure заявил сам мэтр.

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Хидео Кодзима не стал вдаваться в подробности, но зная мэтра и его творения, ожидать можно чего угодно. В любом случае, ожидание вряд ли будет коротким: у Death Stranding 2, ну или как её назовут в дальнейшем, пока нет даже приблизительных сроков выхода, а это может свидетельствовать только о том, что процесс разработки ещё далёк от завершения.