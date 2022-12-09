В рамках всё той же The Game Awards 2022 вышел господин гений Хидео Кодзима и анонсировал Death Stranding 2, представив дебютный трейлер игры. Мы не уверены, но складывается впечатление, что главной героиней должна стать Леа Сейду. Кого она там будет играть — ещё предстоит уточнить.
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В дебютном трейлере можно заметить изрядно постаревшего героя Нормана Ридуса. Что касается самой игры, то мы не уверены, что Death Stranding 2 — это окончательное название проекта. Возможно, потом появится подзаголовок. Ну, и остальных персонажей-девушек, которых «тизерил» сам Хидео Кодзима, ещё предстоит увидеть, но уже в новых трейлерах.
Доподлинно известно, что Death Stranding 2 сначала выйдет на PlayStation 5. Всё верно: Sony вновь дала денег Кодзиме, несмотря на череду слухов об испорченных отношениях геймдизайнера с издательством.