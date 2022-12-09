Гениально? Гениально! Гениально…

В рамках всё той же The Game Awards 2022 вышел господин гений Хидео Кодзима и анонсировал Death Stranding 2, представив дебютный трейлер игры. Мы не уверены, но складывается впечатление, что главной героиней должна стать Леа Сейду. Кого она там будет играть — ещё предстоит уточнить.

реклама

В дебютном трейлере можно заметить изрядно постаревшего героя Нормана Ридуса. Что касается самой игры, то мы не уверены, что Death Stranding 2 — это окончательное название проекта. Возможно, потом появится подзаголовок. Ну, и остальных персонажей-девушек, которых «тизерил» сам Хидео Кодзима, ещё предстоит увидеть, но уже в новых трейлерах.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Доподлинно известно, что Death Stranding 2 сначала выйдет на PlayStation 5. Всё верно: Sony вновь дала денег Кодзиме, несмотря на череду слухов об испорченных отношениях геймдизайнера с издательством.