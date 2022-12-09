Сегодня ночью в рамках The Game Awards 2022 Хидео Кодзима анонсировал Death Stranding 2 (DS2). Поначалу все справедливо решили, что сиквел так и будет называться, но спустя несколько часов представители коллектива Kojima Productions заявили, что мы пока имеем дело лишь с рабочим названием.
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Зачем это нужно было делать, понять сложно, тем более что из видеоряда предельно ясно, что мы имеем дело именно с сиквелом Death Stranding, но таков уж Кодзима — его гениальные мотивы понятны, мягко говоря, не всем.
Когда продолжение приключений Сэма Бриджеса появится на прилавках, пока можно даже не обсуждать — разработчики не готовы называть даже год.