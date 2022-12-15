Игровая индустрия сформирована таким образом, что является одной из самых глобализированных частей человеческой деятельности. Многие российские и белорусские игровые компании, среди которых Wargaming и Mundfish, сменили дислокацию и стали, например, кипрскими. Вот и My.Games решила последовать их примеру и, передав российский бизнес свежеобразованной компании Astrum Entertainment, в течение нескольких месяцев уйти с российского рынка в рамках «реструктуризации бизнеса».
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Как уверяют представители My.Games, компания Astrum Entertainment является полностью независимой, и после передачи ей лицензий на все связанные с Россией продукты My.Games не будет получать с них никакой прибыли. Нам остаётся либо в это верить, либо посчитать это не более чем красивыми словами, призванными заработать некие политические очки на Западе.
My.Games сконцентрируется на разработке мобильных, компьютерных и консольных игр, и продолжит издавать их на «ключевых рынках», включая США, Европу и Азию, а также расширив своё присутствие на рынках Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки, Индонезии и Индии.