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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
My.Games передаст свой российский бизнес новой компании и уйдёт с рынка РФ
А под нынешним названием продолжит работать на международном рынке, где, видимо, считает себя востребованной.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Игровая индустрия сформирована таким образом, что является одной из самых глобализированных частей человеческой деятельности. Многие российские и белорусские игровые компании, среди которых Wargaming и Mundfish, сменили дислокацию и стали, например, кипрскими. Вот и My.Games решила последовать их примеру и, передав российский бизнес свежеобразованной компании Astrum Entertainment, в течение нескольких месяцев уйти с российского рынка в рамках «реструктуризации бизнеса».

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Как уверяют представители My.Games, компания Astrum Entertainment является полностью независимой, и после передачи ей лицензий на все связанные с Россией продукты My.Games не будет получать с них никакой прибыли. Нам остаётся либо в это верить, либо посчитать это не более чем красивыми словами, призванными заработать некие политические очки на Западе.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

My.Games сконцентрируется на разработке мобильных, компьютерных и консольных игр, и продолжит издавать их на «ключевых рынках», включая США, Европу и Азию, а также расширив своё присутствие на рынках Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки, Индонезии и Индии.

#игровая индустрия
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