Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
МТС в тестовом режиме запустила магазин ключей для игр в Steam
Сомнительная затея, но пусть будет.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Хотя Valve формально не сворачивала свою деятельность в России, прекрасно понимая, что единожды ушедши, обратно уже не вернёшься, поскольку репутация будет уничтожена, и пользователи начнут выбирать альтернативу, но с оплатой покупок в российском регионе в Steam по-прежнему ничего не решено. Неактивна даже оплата через никак не затронутый санкциями QIWI, прекрасно работающая в том же Epic Games Store.

реклама

Тем не менее, по старой памяти пользователи продолжают искать различные обходные пути и увеличивать свои игротеки в Steam. И специально для них компания МТС приступила к тестированию сервиса под «очень забавным» названием Rushbe («Раш "Б"»). Замысел сервиса в том, чтобы продавать ключи активации игр для Steam, тем самым избавляя пользователей от необходимости проводить различные зачастую непростые манипуляции.

Сейчас сервис Rushbe пребывает в стадии бета-тестирования, а его полноценный запуск запланирован на лето следующего года. По всей видимости, в МТС считают, что к лету следующего года ситуация с покупками игр напрямую в Steam в российском регионе не изменится.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

На момент публикации данной заметки в Rushbe было представлено без малого 2 500 игр. В ближайшие пару месяцев, заверяют представители сервиса, их число будет увеличено до четырёх тысяч.

#игровая индустрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В России могут создать реестр запрещённых видеоигр
В России добавят возрастную маркировку для видеоигр
В России могут принять федеральный проект поддержки разработчиков видеоигр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
71
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
36
Фантастические перекупы на Авито
22
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
13
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
35
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
61
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
265
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
27
165-летние джинсы Levis, обнаруженные на затонувшем судне времен Золотой лихорадки, проданы за $114K
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
13

Сейчас обсуждают

Саша Смирнов
17:41
Судя по графику у всех спад. Это условия рынка так сложились.
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
Slow Mo
17:38
Нисколько Свинольку не заплачу ,пусть майнеров ищут .что бы впихнуть оверпайс выше мировых цен
Сколько денег вы готовы потратить на видеокарту – 5 игровых моделей для разумных геймеров
dimkahon
17:35
Миш, ты лучше напиши статью о том, как тебя забанить. Обещаю лютый успех!
В Кремле подтвердили, что ЗРК Patriot станут законной военной целью в случае их поставки на Украину
Slow Mo
17:33
2023 полный провал АМД если не будет серьезного демпинга,ожидания заявленной Лизкой производительности не оправдались совсем
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
Strain
17:32
чо?
Apple готовится разрешить установку приложений из сторонних магазинов
swr5
17:31
переходи на светлую сторону и будешь в плюсе.
В Кремле подтвердили, что ЗРК Patriot станут законной военной целью в случае их поставки на Украину
Шеша жив!
17:30
выйди в одиночный пикет с плакатом "Нет фашизму" или с пустым вообще, узнаешь про фашизм на рабсии кстати, в Крыму уже было несколько случаев, когда включали украинскую музыку, никого не разорвали, ...
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
BaLaMuTt
17:29
Этот блогер сидит в Запорожье. Удивительно что до него вообще свежие карты доходят.
Автор канала Майнеры в носках нашёл более правдоподобную причину плавления разъёмов питания RTX 4090
Slow Mo
17:29
Типа выкрутились,но цену ниже на сколько НИЖЕ И производительность у НВ (лучи ,в обработке видеоколирования)-ЭТО НЕ СЕРЬЕЗНО
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
Kutuz
17:29
Журналист и блогер должен стремиться быть компетентным и объективным, если он уважает хотя бы сам себя, а не является, к примеру, пропагандистской подстилкой. Специально пишу слово "стремиться", потом...
По сообщениям Sky News жителей Херсона разочаровало возвращение Украины, так как жить стало хуже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем