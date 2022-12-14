Хотя Valve формально не сворачивала свою деятельность в России, прекрасно понимая, что единожды ушедши, обратно уже не вернёшься, поскольку репутация будет уничтожена, и пользователи начнут выбирать альтернативу, но с оплатой покупок в российском регионе в Steam по-прежнему ничего не решено. Неактивна даже оплата через никак не затронутый санкциями QIWI, прекрасно работающая в том же Epic Games Store.
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Тем не менее, по старой памяти пользователи продолжают искать различные обходные пути и увеличивать свои игротеки в Steam. И специально для них компания МТС приступила к тестированию сервиса под «очень забавным» названием Rushbe («Раш "Б"»). Замысел сервиса в том, чтобы продавать ключи активации игр для Steam, тем самым избавляя пользователей от необходимости проводить различные зачастую непростые манипуляции.
Сейчас сервис Rushbe пребывает в стадии бета-тестирования, а его полноценный запуск запланирован на лето следующего года. По всей видимости, в МТС считают, что к лету следующего года ситуация с покупками игр напрямую в Steam в российском регионе не изменится.
На момент публикации данной заметки в Rushbe было представлено без малого 2 500 игр. В ближайшие пару месяцев, заверяют представители сервиса, их число будет увеличено до четырёх тысяч.