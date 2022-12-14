Вопросов пока больше, чем ответов.

Отечественная игровая индустрия и раньше-то всегда дышала на ладан, а после произошедших в этом году событий и вовсе не выдержала, став либо кипрской, либо грузинской, либо ещё какой. Хоть игропром и не является даже мало-мальски важной для общества отраслью, ситуацию трудно назвать позитивной, и видят это и в правительстве, в связи с чем уже не первый месяц появляются сведения о планах по государственной поддержке разработчиков видеоигр.

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Сегодня издание «Коммерсантъ» ознакомилось с отправленным 1 декабря в профильные ведомства списком поручений вице-премьера Дмитрия Чернышенко касательно поддержки индустрии разработки видеоигр. Из этого списка поручений, в частности, следует, что к 10 февраля наступающего года Минцифры должно сформировать предложения по созданию специального федерального проекта поддержки отечественных разработчиков игр.

Кроме того, сегодня, 14 декабря, в Минцифры пройдёт совещание на соответствующую тему, в котором в том числе примут участие отечественные связанные с видеоиграми компании. И участники, и организаторы совещания не стали ничего комментировать «Коммерсанту».

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Перед нами уже далеко не первая попытка довести до внимания государства необходимость поддерживать вышеуказанную отрасль. Ранее представители власти заявляли о том, что в России должен появиться собственный игровой движок, поскольку на соответствующие программные продукты, разработанные в странах коллективного Запада, надеяться нельзя — доступ к ним в любой момент могут отключить, оставив разработчиков без инструментов и поддержки.