По крайней мере, легально и без танцев с бубном.

Несколько часов назад в Рунете с подачи ресурса Noob-Club стала распространяться информация о том, что Diablo IV в России и Беларуси доступна не будет. Строго говоря, удивительного в данном известии, учитывая факт ухода холдинга Activision Blizzard с российского и белорусского рынков, мало, однако отдельные влиятельные ресурсы всё же обратились в техподдержку Blizzard за комментарием. И там ответили утвердительно: в РФ и РБ поиграть в Diablo IV и впрямь не удастся.

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Причём техподдержка Blizzard упомянула непосредственно учётные записи, зарегистрированные в соответствующих странах. Иными словами, если вам удастся каким-то образом убедить техподдержку Blizzard в том, что вы переехали или «переехали», и вам сменят регион на несанкционный, причём желательно из числа тех, где принимают оплату через QIWI, то всё, в теории, должно работать.

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Можно ли будет просить своих друзей из стран СНГ отправить вам Diablo IV подарком, чтобы затем запускать игру из-под российской/белорусской учётной записи, узнаем только через полгода. А к тому времени, возможно, и ситуация с отношением Activision Blizzard к данным регионам изменится. Впрочем, если нет, то сильно расстраиваться мы по этому поводу бы не стали — в крайнем случае или же из принципа можно постараться дождаться «народной» версии.