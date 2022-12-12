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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Blizzard подтвердила, что в России и Беларуси в Diablo IV поиграть не удастся
По крайней мере, легально и без танцев с бубном.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 MSI Gaming по цене Palit
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Несколько часов назад в Рунете с подачи ресурса Noob-Club стала распространяться информация о том, что Diablo IV в России и Беларуси доступна не будет. Строго говоря, удивительного в данном известии, учитывая факт ухода холдинга Activision Blizzard с российского и белорусского рынков, мало, однако отдельные влиятельные ресурсы всё же обратились в техподдержку Blizzard за комментарием. И там ответили утвердительно: в РФ и РБ поиграть в Diablo IV и впрямь не удастся.

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Причём техподдержка Blizzard упомянула непосредственно учётные записи, зарегистрированные в соответствующих странах. Иными словами, если вам удастся каким-то образом убедить техподдержку Blizzard в том, что вы переехали или «переехали», и вам сменят регион на несанкционный, причём желательно из числа тех, где принимают оплату через QIWI, то всё, в теории, должно работать.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Можно ли будет просить своих друзей из стран СНГ отправить вам Diablo IV подарком, чтобы затем запускать игру из-под российской/белорусской учётной записи, узнаем только через полгода. А к тому времени, возможно, и ситуация с отношением Activision Blizzard к данным регионам изменится. Впрочем, если нет, то сильно расстраиваться мы по этому поводу бы не стали — в крайнем случае или же из принципа можно постараться дождаться «народной» версии.

#blizzard #diablo iv
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Аye
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Blizzard подтвердила, что в России и Беларуси в Diablo IV поиграть не удастся
Саша Смирнов
19:43
Слава Богу!
Blizzard подтвердила, что в России и Беларуси в Diablo IV поиграть не удастся
Андрей Тарр
19:42
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Yilec
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Ожидаемо. Впрочем, даже если бы возможность была, не купил бы это поделие. Хватит с меня покупки Diablo III.
Blizzard подтвердила, что в России и Беларуси в Diablo IV поиграть не удастся
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