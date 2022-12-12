А может, это РФ и РБ обойдут Diablo IV стороной?

Весной этого года Activision Blizzard объявила о «приостановке» продаж своих игр в России и Беларуси. Ранее купленные игры продолжают работать, однако ничего нового приобрести уже невозможно. Причём даже если вы готовы стерпеть подобное отношение к себе со стороны холдинга, то танцевать с бубном в случае с продукцией Activision Blizzard придётся на гораздо более высоком уровне, потратив на это неприличное количество времени: регистрируя новую учётную запись в «несанкционном» регионе и ища работающие схемы оплаты. Теперь же стало известно, что Diablo IV не станет исключением из правила.

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Как сообщают активные пользователи посвящённого играм Blizzard портала Noob-Club, стартовавшие на прошлой неделе предварительные заказы на Diablo IV предсказуемо недоступны в России и Беларуси — как и все остальные новые игры холдинга. Новинка попросту заблокирована и, если вы играете с учётных записей, зарегистрированных в данных странах, то в своём клиенте Battle.net вы её даже не увидите.

Кроме того, система постоянно проверяет непосредственно принадлежность учётной записи к тому или иному государству, и изменить её можно только через обращение в техподдержку Battle.net, что, сами понимаете, делать практически бесполезно.

Как итог, получить лицензионную копию Diablo IV на свою учётную запись можно — как самый простой пример, в виде подарка от живущего в «несанкционном» регионе друга — но в то же время запустить её через клиент Battle.net вследствие вышеописанных причин невозможно. В данном случае остаётся надеяться, что запускать новинку можно будет из папки через соответствующий EXE-файл — подобным образом россиянам и белорусам удавалось запускать Diablo Immortal.

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Кроме того, важно помнить, что релиз Diablo IV, если всё пойдёт по плану, а это в современном игропроме крайне маловероятно, состоится только через полгода — 6 июня 2023-го. Возможно, к тому времени что-то в консерватории Activision Blizzard встанет на место, и сомнительное решение будет отменено.