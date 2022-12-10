Справедливости ради, всё остальное было глубоко вторично.

Много игр было показано в рамках The Game Awards 2022, однако особняком стояла Star Wars Jedi Survivor: дебютный геймплейный трейлер продолжения приключений Кэла Кестиса посмотрели больше всего людей — по подсчётам аналитиков, соответствующее видео и его многочисленные копии по всей Сети посмотрели без малого пять миллионов человек.

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Для сравнения, на втором месте с 2,4 миллионами просмотров расположился анонсирующий трейлер Hades II, а на третьем с 2,2 миллионами просмотров — анонсирующий трейлер Armored Core VI. На удивление слабые результаты продемонстрировали Death Stranding 2, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и Diablo IV, которые посмотрели всего от 1,5 миллионов до 1,9 миллионов человек.

На самом деле, удивительного в этом мало: Star Wars Jedi Survivor не только принадлежит к любимой миллионами геймеров франшизе, но и является продолжением очень достойного проекта, в своё время получившего высочайшие оценки и самые тёплые пользовательские отзывы.

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Релиз Star Wars Jedi Survivor состоится 17 марта.