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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Геймплейный трейлер Star Wars Jedi Survivor предсказуемо стал самым популярным среди показанных на The Game Awards
Справедливости ради, всё остальное было глубоко вторично.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Много игр было показано в рамках The Game Awards 2022, однако особняком стояла Star Wars Jedi Survivor: дебютный геймплейный трейлер продолжения приключений Кэла Кестиса посмотрели больше всего людей — по подсчётам аналитиков, соответствующее видео и его многочисленные копии по всей Сети посмотрели без малого пять миллионов человек.

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Для сравнения, на втором месте с 2,4 миллионами просмотров расположился анонсирующий трейлер Hades II, а на третьем с 2,2 миллионами просмотров — анонсирующий трейлер Armored Core VI. На удивление слабые результаты продемонстрировали Death Stranding 2, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и Diablo IV, которые посмотрели всего от 1,5 миллионов до 1,9 миллионов человек.

На самом деле, удивительного в этом мало: Star Wars Jedi Survivor не только принадлежит к любимой миллионами геймеров франшизе, но и является продолжением очень достойного проекта, в своё время получившего высочайшие оценки и самые тёплые пользовательские отзывы.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Релиз Star Wars Jedi Survivor состоится 17 марта.

#electronic arts #respawn entertainment #star wars jedi survivor
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Видео: трейлер экшена Star Wars Jedi: Survivor с точной датой релиза
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