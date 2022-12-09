Игра должна выйти уже 17 марта 2023 года.

Разработчики из Respawn Entertainment совместно с Electronic Arts представили в рамках церемонии награждения The Game Awards 2022 трейлер экшена Star Wars Jedi: Survivor. Проект обзавёлся точной датой релиза — 17 марта 2023 года. В этот день проект выйдет на ПК и консолях.

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«Кэл обрел себя и превратился в могущественного рыцаря-джедая. Неся с собой воспоминания и ожидания Ордена джедаев, его крестовый поход против Империи стал ещё более опасным. Темные времена приближаются — с новыми и знакомыми врагами, окружающими его, Кэлу нужно будет решить, как далеко он готов зайти, чтобы спасти самых близких ему людей», — гласит официальное описание игры на YouTube.

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Всё там же, в описании к видео, есть информация о новых навыках главного героя, новых противниках и новых тайнах, с которыми придётся повстречаться главному герою. Кэл будет исследовать новые планеты с уникальными биомами, испытаниями и врагами.