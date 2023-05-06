На основании утечек из одного российского магазина

На сайте российского ритейлера extremecomp.ru заметили новую линейку видеокарт от Palit - RTX 4060 Ti. Две модели StormX и две Dual, и их версии с заводским разгоном.

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RTX 4060 Ti оснащены 8 ГБ памяти GDDR6, работающую через 128-битную шину, пропускная способность на уровне 288 ГБ/с. В стандартном режиме тактовая частота графических карт NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti от Palit составляет 2310 МГц для модели Dual. Например, модели StormX и StormX OC будут работать на частотах 2535 МГц и 2670 МГц, а вариант Dual OС ,будет иметь пиковую частоту GPU 2685 МГц.

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Ранее сообщалось что частота графического процессора у RTX 4060 Ti может быть 2535 МГц, но утечка информации от российского продавца показывает другую картину. Неизвестно, является ли тактовая частота 2310 МГц ошибочной информацией или действительно имеет на 200 МГц меньшую частоту, чем ранее предполагалось. Судя из утекших характеристик, ожидается увеличение производительности на 30-40% в сравнении с RTX 3060 Ti. Стоит также отметить, что RTX 4060 Ti потребляют гораздо меньше энергии - во время игр примерно 160 Вт, что значительно меньше, чем у предшественника RTX 3060 Ti. Новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti будут доступны к концу мая по цене от 400 до 450 долларов. Общее впечатление об этих новинках говорит о том, что они могут стать отличным выбором для людей, которые ищут мощную видеокарту с высокой производительностью и низким энергопотреблением.