iOS 14 смогли запустить на Google Pixel 4
Большинство яблочных энтузиастов привыкли устанавливать Jailbreak на последние версии iOS, но в этот раз двоим энтузиастам пришла идея запустить iOS 14 на Google Pixel 4. И у них это получилось!
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Для запуска энтузиасты написали свой компилятор со Swift на Java и JavaFX, который позволял запустить иную операционную систему на SDK платформе Android. Они заявили, что ядро Darwin (ядро, на котором базируются все операционные системы Apple) взаимозаменяемое, и показали на примере общую прошивку для устройств SE 2020 и iPhone 7/8.
С работой компонентов друзья-энтузиасты также наладили работу с помощью специальных драйверов-кекстов, которые они написали полностью с нуля, но некоторые всё же работают нестабильно.
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Инструкцию они пообещали выложить позднее, после того как они полностью наладят работу компонентов Pixel 4 с яблочной операционной системой. Идея интересная, надеюсь, Apple в следующем патче не залатают такое :)
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