MIUI 11 запустили на iPhone SE
В сети появились фотографии и видеоролик, где показывают работу оболочки MIUI 11 от Xiaomi на яблочном устройстве iPhone SE (1gen). Это стало возможно благодаря найденной год назад уязвимости checkm8 (ранее с помощью неё обходили экран блокировки).
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Инсайдер или энтузиаст, который опубликовал данную информацию на ресурсе /leaks, указал, что загрузка в iOS осталась, то бишь некий мультибут. Более о данном взломе пока ничего неизвестно.
Ранее уязвимость checkm8 нашли год назад, ей подвержены устройства с рекавери DFU режимом. Благодаря этой уязвимости ранее смогли обойти экран блокировки, а теперь и установку сторонних операционных систем.
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