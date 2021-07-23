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В сети появились фотографии и видеоролик, где показывают работу оболочки MIUI 11 от Xiaomi на яблочном устройстве iPhone SE (1gen). Это стало возможно благодаря найденной год назад уязвимости checkm8 (ранее с помощью неё обходили экран блокировки).

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Инсайдер или энтузиаст, который опубликовал данную информацию на ресурсе /leaks, указал, что загрузка в iOS осталась, то бишь некий мультибут. Более о данном взломе пока ничего неизвестно.

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Ранее уязвимость checkm8 нашли год назад, ей подвержены устройства с рекавери DFU режимом. Благодаря этой уязвимости ранее смогли обойти экран блокировки, а теперь и установку сторонних операционных систем.