Windows 11 перейдёт на новое ядро coreOS 11
Как многие знают Microsoft анонсировала новую операционную систему Windows 11, взамен на десятое поколение. В данный момент проходит крупное тестирование Windows 11 среди инсайдеров программы Dev-канала.
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Недавно в сети появились скриншоты от вероятно всего сотрудников отдела разработки Windows, где показывается немного изменённый интерфейс Windows 11 и скорее всего нового ядра coreOS (NT 11), взамен прошлого NT 10.
Позднее этот же инсайдер опубликовал фотографии coreOS 11 из winver.exe (о системе). Тут можно увидеть предстоящий для нас сборку 22164.1 и версию нового ядра coreOS 11.0.
Есть слухи с чем связан переход на новое ядро, а именно в обновлённом WSL 2 (подсистема Linux для Windows), Microsoft давно планирует объединить ядро Linux и NT в одно целое (до этого Microsoft представила свой дистрибутив Linux — CBL-Mariner 1.0 , который по их словам используется для WSL 2).
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