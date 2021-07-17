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Как многие знают Microsoft анонсировала новую операционную систему Windows 11, взамен на десятое поколение. В данный момент проходит крупное тестирование Windows 11 среди инсайдеров программы Dev-канала.

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Недавно в сети появились скриншоты от вероятно всего сотрудников отдела разработки Windows, где показывается немного изменённый интерфейс Windows 11 и скорее всего нового ядра coreOS (NT 11), взамен прошлого NT 10.





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Позднее этот же инсайдер опубликовал фотографии coreOS 11 из winver.exe (о системе). Тут можно увидеть предстоящий для нас сборку 22164.1 и версию нового ядра coreOS 11.0.



Есть слухи с чем связан переход на новое ядро, а именно в обновлённом WSL 2 (подсистема Linux для Windows), Microsoft давно планирует объединить ядро Linux и NT в одно целое (до этого Microsoft представила свой дистрибутив Linux — CBL-Mariner 1.0 , который по их словам используется для WSL 2).