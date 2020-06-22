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Популярный источник /leaks показал реальные фотографии ASUS Rog Phone 3. Единственно что известное из данной фотографии - смартфон будет в сотрудничестве с Tencent Games и будет иметь 3 камеры.

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Также девайс обретёт более спокойный и красивый дизайн по сравнению со своими старшими братьями , будет светиться логотип R, а задние камеры расположены необычным образом. Смартфон обретёт большую диагональ, как и размер корпуса.