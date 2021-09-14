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На днях портал Universe Today опубликовал интересную заметку о нашей вселенной, в которой сказано о том, что исследователям удалось оцифровать видимую вселенную и сделать её доступной для скачивания. Компьютерное моделирование заняло около одного земного года времени, а сгенерированные модели занимают около 100 терабайт свободного места на жёстком диске.

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Симуляция Учуу (The Uchuu) стала крупнейшей и самой детализированной имитацией Универсума (Вселенной) изо всех созданных на данный момент времени. Для понимания размаха космической модели достаточно привести несколько числовых показателей – почти 10 млрд. св. лет, более 2 трлн. частиц и свыше 13 млрд. лет временного интервала. Исследование и моделирование базируются на особенностях поведения тёмной материи в расширяющейся Вселенной.

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Создание подобной детализированной модели потребовало огромных компьютерных мощностей и большого объёма памяти – исследователи использовали более 40 тысяч процессорных ядер и 20 млн. часов машинного времени. Объём полученных данных превысил 3 петабайта.

Для облегчения хранения, информация была сжата алгоритмами с большой степенью сжатия, это позволило уменьшить размер моделей до величины в 100 ТБ (терабайт). К счастью, если на вашем компьютере нет такого свободного места, вы можете получить доступ к данным, используя Интернет, поскольку данные команды Uchuu размещены на сайте skiesanduniverses.org.

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Источник:

https://www.universetoday.com/152515/researchers-generate-an-entire-virtual-universe-and-make-it-available-for-download-if-you-have-100-terabytes-of-free-hard-drive-space/