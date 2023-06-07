За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Planet of Lana - инди-проект от студии Wishfully. 2D платформер и элементами приключения и головоломок. Она вышла на платформах Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Xbox Cloud Gaming 23 мая 2023 года.

Вот, что сказано о ней в Steam: "Планета, которая когда-то была раем для людей, флоры и фауны, превратилась в нечто совершенно иное.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD -20% на 14Tb WD - смотри цену -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Столетия разногласий породили безликую армию, нарушив естественный порядок вещей. Но эта история вовсе не о войне. Она о прекрасной, живописной планете и о желании сохранить ее первозданный вид.

Отправляйтесь на спасательную миссию вместе с главной героиней и ее верным другом в красочном мире, полном бездушных машин и неизведанных существ".

реклама

Игра встречает нас мультяшной графикой.

Она выглядит совсем неплохо, чем-то мне напоминает некоторые мультфильмы в стиле аниме. Хотя игра и переведена на русский язык, особой необходимости в этом нет: персонажи говорят на своем, "тарабарском" языке. Смысл понимайте по происходящему на экране. Играем мы за младшую сестру. А старшая сестра(?) в самом начале помогает нам разобраться с основами управления. Тут же мы узнаем, что скорее всего их родители умерли (лично я так интерпретировал две могилы).

реклама

А затем... А затем, что-то падает на поверхность: то ли боеголовки, то ли метеориты.

Спустя несколько секунд становится ясно, что это какие-то капсулы. И из них появляются пришельцы(?).

реклама

Короче, именно такие ассоциации были у меня: "Война миров" Герберта Уэллса. Благо, что старшую сестру ловят и увозят в неизвестном направлении. Мы возвращаемся в деревню и видим, что та же участь постигла всех жителей.

Тут же показывают "вторженца". И снова даются пояснения по поводу управления и основам геймплея. Сделать в 2D игру увлекательной, не так и просто: ведь такой подход очень ограничивает механику.

Но разработчики справились. Двигаясь по сюжету, мы освобождаем какую-то странную зверушку, которая становится нашим спутником.

"инопланетная" ловушка и ее охранник...

То ли котенок, то ли лемур... Клякса с хвостиком...

Причем, на нее (него) возложены некоторые функции геймплея: отвлекать противника, забираться туда, куда наша героиня не может.

Арсенал достаточный, чтобы разнообразить геймплей. Многие загадки решаются довольно просто,

некоторые - нет, надо напрячь мозги...

По самому сюжету ничего особо сказать не могу: тестовый набег составил около 2 часов.

О графике можно сказать совсем коротко: она для 2D платформера нормальная. Но сами настройки очень скудные.

Разница же в самой графике между очень высокими и очень низкими настройками не особо и заметная.

Очень низкие настройки:

очень высокие настройки:

Ссылка на слайдер для сравнения.

Переходим к тесту. В этот раз тестирование пройдет на следующей системе:

Процессор : i5-3570K (4300 МГц)

Оперативная память : 12 Гб (1600 МГц)

Видеокарта : GT 1030

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080.

Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.

Настройки в тесте были самые высокие. Я сделал два тестовых замера, чтобы было более объективное мнение о требованиях игры.

Результат первого тестового отрезка:

Второй отрезок:

Результат второго отрезка:

Итоговый результат:

Вывод: GT 1030 вполне справилась со своей задачей. Также хватило и 4-х поточного процессора. Но игра оптимизирована не лучшим образом: несмотря на то, что находилась она на SSD накопителе, иногда присутствовали фризы. Скорее всего, это связано с подгрузкой "локации". Не смертельно, но факт имеет место.

Мои субъективные выводы по игре: довольно интересны проект. определенно заслуживает внимания. Приятно, что инди-разработчики нас изредка "балуют" стоящими проектами.



