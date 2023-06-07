Краткое тестирование в игре Planet of Lana
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Planet of Lana - инди-проект от студии Wishfully. 2D платформер и элементами приключения и головоломок. Она вышла на платформах Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Xbox Cloud Gaming 23 мая 2023 года.
Вот, что сказано о ней в Steam: "Планета, которая когда-то была раем для людей, флоры и фауны, превратилась в нечто совершенно иное.
Столетия разногласий породили безликую армию, нарушив естественный порядок вещей. Но эта история вовсе не о войне. Она о прекрасной, живописной планете и о желании сохранить ее первозданный вид.
Отправляйтесь на спасательную миссию вместе с главной героиней и ее верным другом в красочном мире, полном бездушных машин и неизведанных существ".
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Игра встречает нас мультяшной графикой.
Она выглядит совсем неплохо, чем-то мне напоминает некоторые мультфильмы в стиле аниме. Хотя игра и переведена на русский язык, особой необходимости в этом нет: персонажи говорят на своем, "тарабарском" языке. Смысл понимайте по происходящему на экране. Играем мы за младшую сестру. А старшая сестра(?) в самом начале помогает нам разобраться с основами управления. Тут же мы узнаем, что скорее всего их родители умерли (лично я так интерпретировал две могилы).
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А затем... А затем, что-то падает на поверхность: то ли боеголовки, то ли метеориты.
Спустя несколько секунд становится ясно, что это какие-то капсулы. И из них появляются пришельцы(?).
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Короче, именно такие ассоциации были у меня: "Война миров" Герберта Уэллса. Благо, что старшую сестру ловят и увозят в неизвестном направлении. Мы возвращаемся в деревню и видим, что та же участь постигла всех жителей.
Тут же показывают "вторженца". И снова даются пояснения по поводу управления и основам геймплея. Сделать в 2D игру увлекательной, не так и просто: ведь такой подход очень ограничивает механику.
Но разработчики справились. Двигаясь по сюжету, мы освобождаем какую-то странную зверушку, которая становится нашим спутником.
Причем, на нее (него) возложены некоторые функции геймплея: отвлекать противника, забираться туда, куда наша героиня не может.
Арсенал достаточный, чтобы разнообразить геймплей. Многие загадки решаются довольно просто,
некоторые - нет, надо напрячь мозги...
По самому сюжету ничего особо сказать не могу: тестовый набег составил около 2 часов.
О графике можно сказать совсем коротко: она для 2D платформера нормальная. Но сами настройки очень скудные.
Разница же в самой графике между очень высокими и очень низкими настройками не особо и заметная.
Очень низкие настройки:
очень высокие настройки:
Ссылка на слайдер для сравнения.
Переходим к тесту. В этот раз тестирование пройдет на следующей системе:
Процессор: i5-3570K (4300 МГц)
Оперативная память: 12 Гб (1600 МГц)
Видеокарта: GT 1030
Операционная система: Windows 10
Разрешение монитора: 1920х1080.
Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.
Настройки в тесте были самые высокие. Я сделал два тестовых замера, чтобы было более объективное мнение о требованиях игры.
Результат первого тестового отрезка:
Второй отрезок:
Результат второго отрезка:
Итоговый результат:
Вывод: GT 1030 вполне справилась со своей задачей. Также хватило и 4-х поточного процессора. Но игра оптимизирована не лучшим образом: несмотря на то, что находилась она на SSD накопителе, иногда присутствовали фризы. Скорее всего, это связано с подгрузкой "локации". Не смертельно, но факт имеет место.
Мои субъективные выводы по игре: довольно интересны проект. определенно заслуживает внимания. Приятно, что инди-разработчики нас изредка "балуют" стоящими проектами.
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