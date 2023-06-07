Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Краткое тестирование в игре Planet of Lana

Сегодня я проведу небольшое тестирование в игре Planet of Lana, которая является представителем жанра платформера и головоломки...
[ ] для раздела Блоги
+
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Planet of Lana - инди-проект от студии Wishfully. 2D платформер и элементами приключения и головоломок. Она вышла на платформах Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Xbox Cloud Gaming 23 мая 2023 года.

Вот, что сказано о ней в Steam: "Планета, которая когда-то была раем для людей, флоры и фауны, превратилась в нечто совершенно иное.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
-20% на 14Tb WD - смотри цену
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Столетия разногласий породили безликую армию, нарушив естественный порядок вещей. Но эта история вовсе не о войне. Она о прекрасной, живописной планете и о желании сохранить ее первозданный вид.

Отправляйтесь на спасательную миссию вместе с главной героиней и ее верным другом в красочном мире, полном бездушных машин и неизведанных существ".

реклама

Игра встречает нас мультяшной графикой.

Она выглядит совсем неплохо, чем-то мне напоминает некоторые мультфильмы в стиле аниме. Хотя игра и переведена на русский язык, особой необходимости в этом нет: персонажи говорят на своем, "тарабарском" языке. Смысл понимайте по происходящему на экране. Играем мы за младшую сестру. А старшая сестра(?) в самом начале помогает нам разобраться с основами управления. Тут же мы узнаем, что скорее всего их родители умерли (лично я так интерпретировал две могилы).

реклама

А затем... А затем, что-то падает на поверхность: то ли боеголовки, то ли метеориты.

Спустя несколько секунд становится ясно, что это какие-то капсулы. И из них появляются пришельцы(?).

реклама

Короче, именно такие ассоциации были у меня: "Война миров" Герберта Уэллса. Благо, что старшую сестру ловят и увозят в неизвестном направлении. Мы возвращаемся в деревню и видим, что та же участь постигла всех жителей.

Тут же показывают "вторженца". И снова даются пояснения по поводу управления и основам геймплея. Сделать в 2D игру увлекательной, не так и просто: ведь такой подход очень ограничивает механику.

 Но разработчики справились. Двигаясь по сюжету, мы освобождаем какую-то странную зверушку, которая становится нашим спутником.

"инопланетная" ловушка и ее охранник...

То ли котенок, то ли лемур... Клякса с хвостиком...

Причем, на нее (него) возложены некоторые функции геймплея: отвлекать противника, забираться туда, куда наша героиня не может.

 Арсенал достаточный, чтобы разнообразить геймплей. Многие загадки решаются довольно просто,

некоторые - нет, надо напрячь мозги...

По самому сюжету ничего особо сказать не могу: тестовый набег составил около 2 часов.

О графике можно сказать совсем коротко: она для 2D платформера нормальная. Но сами настройки очень скудные.

Разница же в самой графике между очень высокими и очень низкими настройками не особо и заметная.

Очень низкие настройки:

очень высокие настройки:

Ссылка на слайдер для сравнения.

Переходим к тесту. В этот раз тестирование пройдет на следующей системе:

Процессор: i5-3570K (4300 МГц)

Оперативная память: 12 Гб (1600 МГц)

Видеокарта: GT 1030

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080.

Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.

Настройки в тесте были самые высокие. Я сделал два тестовых замера, чтобы было более объективное мнение о требованиях игры.

Результат первого тестового отрезка:

Второй отрезок:

Результат второго отрезка:

Итоговый результат:

Вывод: GT 1030 вполне справилась со своей задачей. Также хватило и 4-х поточного процессора. Но игра оптимизирована не лучшим образом: несмотря на то, что находилась она на SSD накопителе, иногда присутствовали фризы. Скорее всего, это связано с подгрузкой "локации". Не смертельно, но факт имеет место.

Мои субъективные выводы по игре: довольно интересны проект. определенно заслуживает внимания. Приятно, что инди-разработчики нас изредка "балуют" стоящими проектами.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

planet of lana
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
8
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
129
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
11
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
30
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
101
Массовое отравление одним и тем же алкогольным напитком произошло в разных регионах РФ
6
Китайские производители чипов смогут безбедно жить, выпуская 28-нм продукцию
5
Поступают сведения о разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области — видео
16
CNN: Атаки дронов по России устраивают благодаря организованной Украиной агентурной сети
4
Пригожин в своём характерном стиле прокомментировал видео Минобороны РФ с уничтожением танков Leopard
59
Видео поражения бронетехники ВСУ вертолётами ВКС РФ при отражении наступления попало в интернет
9
TSMC готовит повышение цен на свои услуги на 3-6% со следующего года
1
В Российском МО рассказали об поражённых на южнодонецком направлении 8 танках ВСУ Leopard
12
Китайская компания создала пилотируемую летающую тарелку на электродвигателях
+
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
11
Bloomberg: Из-за разрушения Каховской ГЭС мировые цены на пшеницу значительно выросли
5
Зеленский рассчитывает на «мощное» количество истребителей F-16 для Украины
7
В Северной Корее создали РСЗО KN-25, кратно превосходящие американские HIMARS и M270 MLRS
8
Intel продаст 35 млн акций Mobileye на сумму $1,5 млрд
+
Каховская ГЭС частично разрушена в результате обстрела ВСУ
7
Binance обвиняют в финансовых преступлениях, а биткоин становится всё больше похож на золото
2
Почему Пригожину все сходит и будет сходить с рук
11
Чехия поставила Украине партию надувных резиновых танков Leopard 2 в комплекте с системой РЭБ
14
Резников: Украина всё же откажется от применения F-16 в украинском контрнаступлении
6

Популярные статьи

Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
104
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
2
Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
7
Для сдерживания стремительно растущего флота Китая США рассчитывают на Японию и Южную Корею
1
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
16
Редкие спортивные автомобили Renault
7
Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
26
Assassin's Creed: Возвращение к корням и новые горизонты
1
Видеоигры - пустая ли это трата времени - профессор Эрик Херст провел исследование
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
20

Сейчас обсуждают

ЧатоБот
21:08
В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не хватает вооружений для контрнаступления. (цэ) Генсек НАТО: Киеву передали достаточно вооружения для наступления. (цэ) "...Владимир Зеленский шокирован реакц...
WarGonzo: ВС РФ остановили атаку пехоты ВСУ на Запорожском направлении накрыв их Градами
ЧатоБот
21:05
От же несёт эту маляршу. Не иначе как у неё лютый ПМС. Один из тех, кому удалось выжить после контрнахрюка. Уровень интеллекта можете легко оценить. https://t.me/konkretnost/8467
Бродячая лама парализовала движение на шоссе в Британии
хахахер
21:03
дослив идёт щас всей украины.Пиндосам некогда больше тут ошиваться,они на китай щас полезут
WarGonzo: ВС РФ остановили атаку пехоты ВСУ на Запорожском направлении накрыв их Градами
ЧатоБот
21:01
О ситуации на Запорожском фронте к настоящему моменту. В районе н.п Степовое - Пятихатки противник наступал силами до мпв из состава 128 огшбр при поддержке артиллерии. Вклинился в оборону до 1 км в ...
ВСУ готовят 30-тысячный корпус для прорыва на Запорожском направлении
Евгений Сом
21:01
Не понял при чем тут украинская правда, я спросил откуда у мааска деньги правительства но походу ответа на твой бред не увижу ))) Хотя чего ожидать от дурочка-фантазера. И к слову Такер в основном гов...
Видео журналиста Такера Карлсона, в котором он обвиняет Украину в разрушении плотины Каховской ГЭС, собрало 72 миллиона просмотров в Twitter
Евгений Сом
20:58
А что наше правительство имеет доступ к твиттеру? Они бы просто заблокировали бы и все.
Видео журналиста Такера Карлсона, в котором он обвиняет Украину в разрушении плотины Каховской ГЭС, собрало 72 миллиона просмотров в Twitter
Chihonya
20:57
У меня все так и работает, и ускорения и мудрения, ничего не отключаю и дрова все становятся)
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
dimkahon
20:57
Зато полтос в дикой нагрузке практически в любом корпусе.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
Bernigan
20:56
Аппаратное то ускорение в Хроме отключил? Там советы такие при использовании видюхи от АМД, отключи аппаратное ускорение где только можно, для уменьшения количества глюков. И те же люди, которые эти с...
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
dimkahon
20:55
В слове Gamer нет ни слова о типах игр. Так что, следуя твоей логике, ты тоже педик.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем