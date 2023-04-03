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Гоночные итоги уик-энда, 1-2 апреля.

В эти выходные прошло несколько интересных гоночных событий.
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2
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В этот уик- энд прошли четыре значимых спортивных события.

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В Австралии прошел очередной этап F1 на трассе Альберт-Парк.

Особой борьбы за первое место не вышло: его занял в очередной раз Макс Ферстаппен (Red Bull). А вот за 2-3 место разворачивалась изрядная борьба между командами Мерседес и Астон Мартин. Гонка несколько раз прерывалась из-за аварий и вылетов.

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В какой уж раз руководство F1 принимает довольно странные решения в такие моменты...

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По итогу на втором месте оказался Льюис Хэмильтон (Mercedes), а на третьем, ветеран F1 - Фернандо Алонсо (Aston Martin).

Что не понравилось: опять странные решения судей по остановке гонок. Временами она напоминает по "завалам" NASCAR, но там правила очень четко такие ситуации разруливает. А тут... На потребу зрителям?

С точки зрения борьбы за титул, прозвучал тревожный звоночек. Как мне кажется, особой борьбы за титул не будет, Макс Ферстаппен будет иди к очередному титулу. Вопрос в том, смогут ли другие хоть немного сопротивляться.

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NASCAR Cup, Ричмонд.

Очередная гонка, где заранее предсказать победителя невозможно. Но победа достается Кайлу Ларсону (Hendrick Motorsports).

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На второе место пробрался Джош Берри (основная команда JR Motorsports),

 который заменял на этом этапе травмированного Чейза Эллиота, а на третьем - " арбузный фермер", Росс Честейн (Trackhouse Racing Team).

Все трое представляют Chevrolet, но разных команд.

Для Джоша Берри, который гоняется в младшем дивизионе XFINITY, это несомненный успех.



INDYCAR Ceries.

Джозеф Ньюгарден (PPG Team Penske Chevrolet) снова одерживает убедительную победу в воскресной гонке на Texas Motor Speedway.

Второе место занял Пато О'Уорд (Arrow McLaren Chevrolet), третье - Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing).



Самая "валидольная" гонка состоялась в MotoGP в Гран При Аргентины. Мало того, что измененный регламент, по которому добавили к основной воскресной гонке, спринт в субботу, вызывает много вопросов. Так еще и к воскресенью из борьбы выбыло пять(!) гонщиков с различными травмами: Энеа Бастианини, Марк Маркес, Мигель Оливейра, Поль Эспаргаро и Жоан Мир! И это очень тревожный знак.

Сама трасса довольно скользкая, так еще и "подгадила" погода...

Субботний спринт неожиданно выиграл представитель команды KTM, Бред Биндер, второе и третье места заняли представители команды "великого и ужасного" Валентино Росси, Mooney VR46 Racing Team, Марко Беццекки и Лука Марини. Чемпион прошлого года, Франческо Баньяйя, на влажной трассе смог добраться только до 6 места.

В воскресенье гонка уже проходила в дождь. С самого начала, лидерство захватил Марко Беццекки и довел дело до победного конца с солидным отрывом от преследователей. Вышедший к 10 кругу на второе место Франческо Баньяйя, падает и выбывает из борьбы за очки.

На втрое место приезжает, совершив неплохой прорыв из середины пелетона, Жоанн Зарко (Prima Pramac Racing).

А на третьем - Алекс Маркес из Gresini Racing MotoGP. В результате 4-х гонок двух этапов, лидерство захватил Марко Беццекки,

намекнув заводской команде Ducati Lenovo Team, что погоня за титулом для них будет делом непростым.

Триумфаторы воскресной гонки.

Если пока не ясно, кто составит Франческо Баньяйя конкуренцию за чемпионский титул (бывший кандидат на это, Фабио Квартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) показывает очень скромные результаты), то доминирование мотоциклов Ducati очевидно.

По материалам NASCAR Official Home, F1 News, motogp-news.ru

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