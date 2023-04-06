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Лучшие фильмы про пещеры на мой субъективный взгляд

Фильмов про приключения в пещерах не так и много. Некоторые из них я смотрел. Расскажу о трех самых лучших фильмах.
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Фильмов про пещеры и приключения в них не так и много. Это довольно специфичный жанр. Имеется также небольшой "пул" фильмов ужасов, действие которых происходит в пещерах. Некоторые фильмы я смотрел. Если отбросить совсем дешевые проекты, то кандидатов на "топ три" не так и много. Расскажу о лучших фильмах на мой взгляд.

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На третьем месте я бы расположил фильм "Санктум" ("Sanctum"), вышедший в 2010 году. Режиссером выступил Алистер Грирсон, а одним из продюсеров - Джеймс Кэмерон, известный любитель подводных съемок. Фильм частично основан на реальных событиях. В ролях: Ричард Роксбург, Йоан Гриффит, Риз Уэйкфилд, Элис Паркинсон, Дэниэл Уилли, Кристофер Джеймс Бэйкер, Элисон Крэтчли.

В Папуа-Новой Гвинеи, группа исследователей производят научные работы в одной крупной пещере,

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которая, возможно, имеет выход к океану. Для работы привлечена группа глубоководных дайверов под руководством Френка (Ричард Роксбург).

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Как всегда, что-то пошло не так. На регион обрушивается тропический ураган и пещеру частично затапливает, отрезая группе исследователей путь назад...

Это не фильм ужасов или триллер. Это драма. О том, что в критической ситуации в таких местах приходится жертвовать кем-то, ради спасения остальных. И руководитель дайверов это показывает, и не раз... Что вызывает острое неприятие его сына Джоша (Риз Уэйкфилд).

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 Но постепенно, он понимает, что жестокие решения его отца - единственно верные. Фильм в этом плане жесткий,

в этом моменте он очень похож на другой фильм про экстремалов, "Вертикальный предел". Любителям подобного, я бы рекомендовал посмотреть фильм. Уж не знаю, есть ли заслуга Кэмерона, но фильм снят очень достойно, подводные съемки хорошие.

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А снимать в таких условиях не просто...


На втором месте - фильм "Пещера" ("The Cave"), снятый в 2005 году. Режиссер: Брюс Хант. В ролях: Коул Хаузер, Эдди Сибриан, Моррис Честнат, Лина Хиди, Пайпер Перабо, Рик Раванелло, Дэниэл Дэ Ким.

А вот это - уже фильм ужасов в антураже пещеры. В Румынии (уже чуете?), высоко в горах, зачем-то построили храм прямо над пещерой.

И группа археологов нанимает глубоководных дайверов для исследования этой пещеры, что простирается на много километров.

Во главе группы стоят два брата, Джек и Тайлер МакАлистеры (Коул Хаузер, Эдди Сибриан). Биологов представляет Кэтрин Дженингс (Лина Хиди).

И опять что-то пошло не так: в результате несчастного случая дорога назад оказалась отрезанной. Группа решает не дожидаться спасателей, а самостоятельно искать другой выход.

Биолог Кэтрин обнаруживает в пещере довольно странный организм, что паразитирует на всех других представителях подземной флоры и фауны. Нас потихоньку подталкивают к встрече с главной опасностью этой пещеры...

Фильм очень хорошо снят. Несмотря на замкнутость пространства, тут вам и подводные съемки, и моменты с альпинизмом.

 Монстров показывают очень дозированно, практически до самого конца сохраняя интригу по их внешности. Хотя, зная где происходят события, об этом нетрудно и самому догадаться...

В общем, получился добротный фильм ужасов с атрибутами экстремальных съемок.



На первом месте - "Спуск" ("The Descent"), вышедший в 2005 году. Режиссер: Нил Маршалл. В ролях: Шона МакДональд, Натали Джексон Мендоса, Алекс Рид, Саския Мюлдер, МайАнна Бёринг, Нора-Джейн Нун.

Группа бестолковых барышень,

отправляется исследовать доселе неизвестную пещеру и не ставит никого в известность об этом.

А там, в пещере, проживает "подземный народец", что нормальных женщин сто лет не видели... И, вместо того, чтобы плавно "подкатить" к красавицам, они начинают их жрать...

Короче, перед нами типичный фильм ужасов с элементами альпинизма.

 Девушек "выпиливают" из фильма одну за другой... И не рассчитывайте на "хэппи-энд".

Фильм снят в Великобритании, хорошие съемки, напряженные моменты. Монстры созданы довольно качественно, хотя сходство с вампирами имеется.

 Единственный момент, что не понравился, это выяснение отношений между двумя героинями в такой критический момент. Дела любовные можно было обсудить и после...

На выходе имеем очень добротный фильм ужасов. А вот вторую часть можно пропустить. Мне она совершенно не понравилась.


Вот такой мой субъективный топ фильмов про пещеры. Если не страдаете клаустрофобией, то можете смело смотреть.


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