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Апгрейд ПК (абсолютно научная киберфантастика)

Рассказ носит развлекательный характер. Все персонажи и события выдуманы. Любое совпадение с реальностью носит случайный характер...
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Флекс Блэр радостно вздохнул во всю мощь имплантированных силиконовых легких. Собственные он давно потерял во время эпидемии Ковид 2056. Но и синтетические хорошо справлялись с работой.

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Флекс достал из пакета довольно увесистую коробку. Наконец-то, он смог урвать за какие-то смешные 100000 новодолларов видеокарту GeFrost VRTX 8090! Теперь он сможет поиграть в FarCry 77 на максимальных настройках в разрешении 20К при стабильных 60 фпс... Он довольно долго копил на этот апгрейд. Но ему несказанно повезло, в магазине NetTown начались очередные скидки перед выходом новой серии VRTX 9ххх. Об этом он случайно узнал, почитывая статью в интернет-издании DawnShift.com, где известный блогер Zefirus постоянно писал рекламные статьи. Как бы то ни было, но карта была у Флекса на руках.

Переключив правый глаз в режим рентгена, он проверил целостность товара, не вскрывая упаковку. Карта не имела повреждений. И Флекс стал "анбоксить" покупку. Достав брусок графического ускорителя и поставив его на стол, Флекс с удовольствием откинулся на спинку старого продавленного дивана, который много повидал на своем веку. Жаль, что его виртуальной подружки Аи Микани не было сейчас с ним. Она бы точно оценила покупку по достоинству!

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Видеокарта выглядела очень компактно, несмотря на внушительную вычислительную мощь. 999 триллионов мезонных шмуда-ядер обеспечивали работу встроенного искусственного интеллекта и могли создавать виртуальные 3Д лучи в реальном времени. Кроме того, видеокарта поддерживала инновационную новинку - модуляцию запахов в играх, чего не было у конкурентов компании. Не зря два года назад ИИ Дженсона Хаунга, бывшего владельца мегакорпорации GeFrost Mining Systems, был переизбран на пост президента Соединенных Штатов Канадо-Мексики, не зря. Человек заслужил это.

Полюбовавшись покупкой, Блэр стал собирать свой компьютер. Видеокарта весила всего 15 килограмм и ее криогенная система охлаждения занимала мало места. Поэтому вставить видеокарту в системный блок не представляло трудностей. Тем более, что имплант руки имел встроенную функцию шуруповерта. Через пару минут все было закончено. Еще раз с любовью взглянув на свой ПК, Флекс нажал кнопку "пуск" на крышке корпуса; блок питания AeroKill SuperMegaPower RGВ Edition несколько зло заворчал своими 5-ти мегаваттными кишочками...

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Электрическая подстанция района Нижний Толерантный Манхэттен уже давно работала на пределе своих возможностей. Особенно тяжело приходилось ночью, когда сотни тысяч жителей возвращались домой и ставили на подзарядку свои Теслы и девайсы.

Видеокарта Флекса Блэра, видно, стала той соломинкой, что и переломила спину осла... Натужно взвыв трансформатором и, испустив пару десятков искр, подстанция отключилась, погрузив район во тьму...

Шел 2077 год.

Будущее, которое мы заслужили...

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