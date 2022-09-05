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Я не люблю виртуальные сборки. Особенно от авторов, которые в этом мало что понимают. Но одно видео просто вывело из состояния душевного равновесия. И я решил написать статью о не совсем виртуальной сборке, а об покупке брендового компьютера. А, т.к. я такое железо не "щупал", то сам вступил на "скользкий путь" виртуальной сборки...

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Итак, что же видео такое?

Вот оно:

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К авторам канала и работникам данной мастерской мои претензии не имеют никакого отношения. Но в этом видео есть такой кадр (в самом начале найдете):

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Догадались, о чем речь? Да, сегодня буду говорить о компании HYPERPC. Что же мне в видео не понравилось? А вот никогда не догадаетесь...

Именная табличка! Я не знаю, кто такой этот сборщик. Скорее всего, он отлично знает свою работу и хороший человек. Не в нем конкретно загвоздка. А в наличие такой таблички в принципе. Понятно, что не данная компания это изобрела, да и не они одни такое используют. Но вот откуда "ноги растут"...

Такие таблички, например, лепят на двигатели. Причем не простые, а достаточно эксклюзивные. Допустим, в моторах Mercedes AMG. Или имя сборщика выгравировано на эксклюзивных дорогущих часах. А тут...просто игровой ПК, который начинает терять цену, как только покидает стены магазина. Или сборка ПК сродни сборке мотора? Или скелетона? Ага...Щаззз...

"Понты", говоря простым языком.

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Именно таким "эксклюзивным подходом" компания HyperPC и заслужила моего внимания. И я решил проверить, сколько стоит эта "эксклюзивность", сколько придется переплатить (цены от 23 августа)...

Зайдя на их сайт, я выбрал игровую сборку HYPERPC LUMEN. В ней оставил почти все по умолчанию. Только сменил видеокарту RTX 3060ti на RTX 3060. По известной всем причине...Ну и удалил предустановку операционной системы (чтобы считать было проще).

Подбирать аналогичные компоненты буду через магазин ДНС. Почему именно он? Он не славится самыми низкими ценами. Поэтому тут я даю фору сборщикам из HYPERPC ( учтем, что они комплектующие получают по совсем другим ценам).

Итак, имеем:

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Неплохая игровая сборка современного начального уровня, на "камне" от Интел (i5-12400F) и видеокарте НВидиа (RTX 3060).

Естественно, отдавая более 40 тысяч за видеокарту, хочется знать, какая именно стоит в сборке:

Да... Ясности мне это не дает...Мне вот абсолютно не все равно, какая видеокарта там стоит. Я предпочту MSI RTX 3060 GAMING X. А что поставят в конкретном случае? Ладно. Переходим к процессору и материнской плате:

У меня пока нет претензий. Возможно, стоит взять плату попроще. Но какая разница, ведь сборка виртуальная...

Далее - охлаждение процессора:

А, какого, извините, черта, тут стоит водянка? Процессор убергорячий? Вроде нет. А что за фирма скрывается за их логотипом? Супер-пупер "дешман эдитшон"? Ну пусть...

Память и накопитель представлены:

Хорошо она гонится или нет, я не знаю. Оставим, как есть. "Божественных Баллистиков" ведь уже нет...

"Самец" в рекламе не нуждается. Пусть будет так. HDD по умолчанию не ставят.

Запитывать все это "благочестие" будет БП с бронзовым сертификатом на 750вт:

А что конкретно поставите? Cooler Master в данном сегменте представлен только одной моделью. И она далеко не самая лучшая. Про остальные - не в курсе (в "бронзовом" сегменте), что за модели. Но нам дают только такие характеристики:

Не густо.

Все компоненты помещают в корпус "извращенной конфигурации":

Это, вроде, Jonsbo UMX3W Silver. Где все сделано "альтернативно".

И вот за все это просят 141800 рублей. Не кисло так...

Перебираемся в ДНС и делаем подбор компонентов, придерживаясь по возможности исходников. Регион будет Москва.

Видеокарты:

Я выберу самый дешевый Palit (все равно желаемой модели тут нет на момент написания статьи):

Palit RTX 3060 DUAL (LHR) - 46300 р.

Далее - процессор, версия ОЕМ:

i5-12400F - 13500 р.

Материнская плата:

MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 - 17000 р.

Оперативная память Kingston FURY Renegade RGB:

Цена - 7300 р.

Накопитель Samsung 970 EVO Plus:

Цена вопроса - 12000 р.

Далее идет несколько спорный момент. Я не знаю, что за система водяного охлаждения. Выберем что-нибудь среднее по цене (ближе к низу рынка):

Не думаю, что Thermaltake AIO TH120 ARGB Sync будет хуже по качеству или производительности. Цена - 4500 р.

Следующая позиция также спорная. Что ж, возьму БП, который явно не хуже (скорее всего лучше) и точно дороже:

Corsair CX750F RGB для "бронзового" БП - дикий оверпрайс. Но пусть будет. Цена - 8000 р.

При сборке применялась термопаста Arctic MX-4, Тюбика в 2 грамма нам хватит за глаза:

Плюсуем еще 800 р.

Указано, что в сборке стоят вентиляторы Arctic. Ну, поставим и мы две штуки:

Общая сумма за два - 4400 р.

Похожего корпуса в наличие нет Но в другом магазине (по данным Яндекс-Маркет) он имеется:

Цена - 7700 р (откинем 5 рублей для ровного счета)

Итого, у нас набегает сумма в 121500 рублей. Сумма не хилая. Но дешевле на 20300 рублей... Я думаю, что комментарии тут не нужны. И так все понятно. Даже всякие "плюшки" от компании HYPERPC этого не компенсируют:

Прочитали? И как вам такое? Но, подождите, вы еще не знаете гарантийный срок:

Нормально? БП могут и 5 лет иметь. А тут жуткая переплата и всего 1 год!!! ребята не страдают скромностью...

Даже такие моменты

ситуацию не спасают. Особенно "нравится" подмена сломанного ПК и выезд мастера в течение 24 часов.

Ну, пусть доедет до меня за 24 часа... То же мне, победитель Ле-Мана... А откуда идею с подменой ПК украли? Вот в Ferrari дают на подмену машину. Будем считать F8 Tributo = HYPERPC Lumen...

Это жуткая переплата на мой взгляд. Не стоит оно того. Это без учета того, что сама сборка крайне не оптимальная. Имея такие деньги, я бы многое, что там заменил:

- Материнскую плату можно взять немного попроще.

- Система охлаждения вкупе с идиотским корпусом идет сразу в мусорку. Для бюджетного, но современного игрового ПК, стоит брать хорошо продуваемый корпус дешевле, но традиционной конфигурации. А вместо "воды" покупаем нормальный воздушный кулер. Даже термопасту я бы взял другую, примерно в ту же сумму.

- Память стоит брать без РГБ. Пусть этим балуются обладатели RTX 3090.

- В мусорку идет и БП. Себе бы брал с золотым сертификатом на 650вт.. Пусть подороже, но для нового ПК это лучший вариант.

А сэкономленные деньги можно спокойно спустить на более мощную видеокарту. Или просто сэкономить.

Вывод довольно простой: не ведитесь на красивые картинки. Лучше соберите сами, попросите знакомого. На крайний случай - такую опцию предлагают сами магазины, где вы будете закупать комплектующие. Будет не так красиво, но гораздо дешевле. Да и на все компоненты будет гарантия, указанная производителем, а не сборщиком.