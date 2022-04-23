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Lego Star Wars: The Skywalker Saga — компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная компанией Traveller's Tales и изданная Warner Bros. Interactive Entertainment, вышла в апреле 2022 года. В игре адаптированы девять фильмов "Звёздных войн".

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Во вселенной LEGO существует довольно много игр. Но как-то все прошли мимо меня. А тут, выходит новинка по "Звездным войнам". Разочаровавшись в Halo Infinity и Elden Ring, я подумал: а почему бы и нет? По крайней мере для статьи можно немного поиграть... Реальность же оказалась несколько другой...

Я поклонник вселенной "Звездных войн". Но не всего и не всегда. Есть очень неплохие игры, но хватает и провальных проектов. Тут же замахнулись на целую серию фильмов. Что бросает некий вызов создателям.

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Касаемо самих фильмов, то и тут для меня все неоднозначно. Я считаю, что после первых шести частей (которые, как вы знаете, вышли не в логической последовательности), стоило франшизу закрывать. Легенда пусть остается легендой, размывать ее мусором не стоило...

Меню выбора эпизодов и свободной игры.Но, возвращаемся к игре. Нет смысла пересказывать сюжет. Кто видел фильмы, тот все поймет. Да, адаптация сильно упростила сюжет и сделала его непринужденным (мягко говоря), с легким налетом юмора. Но так и лучше. Все персонажи сразу узнаются, Тут проблем нет.

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Играть нам предстоит за практически всех персонажей из фильмов, включая дроидов. Все персонажи имеют определенные способности, которые позволяют выполнять то или иное действие. Переключаться между ними можно с помощью клавиш. Это нужно и для прохождения сюжета, и для сторонних заданий.

Джедаи могут перемещать предметы Силой.

Принцесса Амидала может цепляться за некоторые удаленные выступы.

Дроиды могут взламывать замки и терминалы.Касательно сторонних задач и секретов, их можно просто не проходить и сосредоточиться только на сюжетной линии.

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Побочных заданий и загадок много - карта вам в помощь.Но лазить по просторам планет/городов забавно. Да и собираются монетки, которые нужны для прокачки. Для этого просто надо крушить все подряд (не все, правда, ломается). Есть и головоломки и они не всегда очевидные.

В игре хватает дополнительного контента, но в данном случае, часть заблокирована (причина ясна), а часть нужно открыть в процессе "свободного" прохождения .

Что нам предстоит в процессе игры? Сражаться, летать и также сражаться... И вот тут у меня есть некоторая претензия к игре. Мне категорически не нравится управление. Его можно поменять, но это не решит основную проблему. Видимо, разработчики сосредоточились только на геймпаде...Надо приспособиться, по крайней мере в начале. Самое сложное для меня было победить в известной гонке на Татуине (кто смотрел фильм, тот понял), вышло со второй попытки.

Но игра неожиданно оказалась интересной. Несмотря на то, что сюжет сюрприза не предложит, сами диалоги и постановочные сцены превосходны. Тут создатели постарались. Легкий юмор идет игре на пользу.

Многие посчитают, что игра детская, это так. Но и взрослым поиграть абсолютно не возбраняется. Весело, не напряжно провести вечером часик - другой. Да и жестокости там , в принципе, нет: крови точно не увидите...

Финал боя с Дартом Молом не изменился, но ощущение совсем другое...Что по графике. Она неплохая. Приятная глазу, и сама концепция конструктора LEGO, накладывает свой отпечаток. В конце концов, данная игра совсем не про графику.

Но тест сделаю.

Тестовая система:

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: EVGA GTX 1070

Оперативная память: 16Гб, 2666МГц

Операционная система: Windows 10 (LTSC)

Запись тестового отрезка осуществлялась программой MSI Afterburner. Настройки графики максимальные, разрешение монитора 1080р. В качестве тестового отрезка просто побегаю по улицам:

Тестовый отрезок.Итог теста:

Как видите, для данной системы никаких проблем нет. Вот распределение нагрузки по потокам процессора не равномерное.

Данная версия игры имеет и определенные проблемы. Например, я столкнулся с таким провалом персонажей сквозь текстуры земли:

Такое лечится перезапуском игры. Кроме этого был момент непонятной просадки фпс на заводе, где наша команда разделяется на две части. При этом не было упора ни в возможности видеокарты, ни в процессор.









Какой итог я сделал по игре?

Играть можно, взрослым и детям. Даже отлично зайдет совместно "порубиться на мечах". Да и фанатам франшизы "Звездные войны" игра должна понравится. Тут главное - не воспринимать все происходящее серьезно.



