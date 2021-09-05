Краткий обзор игры Aliens: Fireteam Elite
Я являюсь поклонником вселенной Чужих. Хотя, хороших фильмов в ней можно пересчитать по пальцам одной руки токаря. Игр в данной вселенной меньше, а хороших (на мой взгляд) почти и нет. Да и играл я не во все.
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Первой распробовал шутер Aliens vs Predator 2010, которую не очень любят (мягко говоря). Но мне она очень даже понравилась, хотя и с критикой согласен. Меньше всего понравилось играть за десантника. Один раз прошел и - хватит. Другое дело Хищник, тут я оттянулся на славу. Но и Чужой понравился. Эдакий стелс по трубам...
Второй игрой был просто уничтоженный критиками и геймерами - Aliens: Colonial Marines. Она вышла очень скандальной. Но как шутер я бы ей поставил "3", без учета всех событий вокруг нее. Прошел ее один раз и больше не хотелось...
Пропустил Alien: Isolation. Причина банальна: мне претит играть в "стиль ссыкуна", где основная задача прятаться и убегать.
Ну и вот очередной шутер, вышедший в 2021 году. Его создала компания Cold Iron Studios.
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Я знал, что игра затачивалась под кооперативное прохождение, но не удержался и поиграл в нее сугубо в одиночку.
Итак, коротко о сюжете. А его, в принципе, и нет. Это меня расстроило. Ну можно же было немного заставить поработать сценаристов. Формально то он есть, но такой поверхностный, что и говорить не стоит.
Мы играем за космодесантника с десантного корабля USS Endeavor. Прилетаем на планету, где и разворачиваются события. Играть можно за персонажа, которого мы создаем в простеньком редакторе. Ничего особенного в нем нет. Для кооператива на троих сойдет.
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Далее, можно выбрать специализацию своего бойца. Всего их 4 варианта: Стрелок, Подрывник,Техник и Медик.
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Я поиграл за первых трех (специализацию можно и менять, но полноценно прокачать всех не получится). Для меня лучше подошел Стрелок. В его арсенале стандартная штурмовая винтовка (знакомая по фильму "Чужие") и дробовик. Когда совсем станет плохо с патронами, можно выхватить и почти бесполезный пистолет. Гранат формально нет, но есть навык на использование гранат. Т.е. гранаты в бесконечном количестве, но только через определенное время восстановления навыка. Второй навык по умолчанию: Разгон, который повышает кратковременно скорострельность вашего оружия и ваших соратников. Ну и перки есть, которые прокачиваются со временем. Именно их реализация мне не понравилась, тут на любителя.
Оружие продается в магазине на базе.
Выбор скромный, многое оружие вам в принципе недоступно из-за вашего класса, например, пулемет (опять же знакомый по фильму). Зато стоит купить огнемет. Он очень эффективен в ближнем бою. Жалко, что боеприпасы расходуются очень быстро.
Пополнение боеприпасов возможно на самой локации. Там же есть и ящики с рандомно выпадающими средствами обороны: маленькие пулеметные турели, различные мины, зажигательные патроны и еще дроны, которые помогают правильно сориентироваться в предстоящем бою.
Дронами я не пользовался, что они реально дают, не знаю. А вот турельки очень неплохо кромсают врагов. Обычно в этом месте надо нажать какую-нибудь кнопку и пока идет процесс, отбиваться от орд Чужих.
Чужие достаточно разнообразны. Тут и обычное "пушечное мясо", которое убивается на самом легком уровне сложности, на раз, в голову. И плюющиеся гады. Но самые поганые - это ксеноморфы - солдаты, очень крепкого здоровья. Одним магазином такого не свалить...
Уже потом к данным врагам добавятся и андроиды от небезызвестной компании Вейланд - Ютани. Эти синты будут палить по вам и игра переходит в стадию "хочу быть Gears of War".
Всего в игре четыре главы, которые еще разбиты на части.
После каждой можно вернуться на базу и пополнить свои запасы, прикупить оружия и сменить внешний вид. Да-да, вы можете не только кастомизировать внешний вид своего бойца, но и сменить пол за пару кликов мышки (вот до чего медицина в будущем дошла...)
Насчет оружия. Оно мне не очень и понравилось.Известным способом увеличил свой бюджет и выкупил весь доступный арсенал. Самое эффективное оружие Стрелка - это то самое, первоначальное. Да, есть и винтовки с намного большей убойной силой. Но они стреляют одиночными выстрелами, что в мясорубке очень не понравилось.
Также не понравился гранатомет в снаряжении Подрывника. Урон какой-то не впечатляющий. А вот его способность помечать цель и валить ее залпом гораздо эффективнее. Главное нацелиться хорошо.Само оружие можно модернизировать:
Это смена магазинов, прицелов, стволов: дает существенное преимущество по характеристикам. Ну и обязательные наклейки и раскраски.
Играть с ботами (в качестве них идет парочка андроидов) можно, но не особо интересно. Они в меру туповатые, но достаточно бронестойкие. В нужные моменты сами себя подлечат аптечкой (по одной в руки) и вовремя придут к вам на помощь.
Теперь о графике и дизайне. К дизайну вообще нет претензий. Игра в полной мере соответствует вселенной Чужих, никакого диссонанса нет. Локации в разных частях кампании различные и выглядят достаточно хорошо.
Графика приемлемая, а на мой вкус - просто хорошая. И даже почти нет вопросов по оптимизации (по крайней мере до сего момента был только один случай).
Теперь по тестированию.
Система:
Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3600 - 3800 МГц)
Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)
Материнская плата: MSI z97 Gaming 5
Видеокарты: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)
Gigabyte GTX 970 G1 Gaming (частота ядра 1367 МГц и памяти 7011 МГц)
Запись теста осуществлялась программой MSI Afterburner. Разрешение: 1920х1080. Настройки графики для 1070 почти максимальные, кроме сглаживания:
В качестве тестовой локации выбрана зона в первой главе со средним "замесом".
Результат тестирования (GTX 1070):
Адекватно повторить тестовый сценарий невозможно. Поэтому GTX 970 проверял совсем в другом месте: во второй главе.
Настойки графики выставил такие:
Сам тест проходил во время не особо сильного боя.
Результат тестирования (GTX 970):
Но такие настройки не комфортные.В более сложных замесах, фпс может проседать и чуть ниже 50 кадров:
Пришлось еще скрутить качество теней и выключить хроматическую аберрацию. При этом картинка и не особо поменялась:
В общем, даже на GTX 970 можно поиграть, скрутив настройки. Особого ухудшения графики не увидите. Да и не до этого вам будет...
Мои субъективные оценки:
Сюжет: "2" (чисто формальный)
Графика: "4+" (мне нравится)
Оптимизация: "4"
Соответствие вселенной чужих: "5"
Реализация стрельбы: "5-"
Реализация способностей вашего персонажа: "4-"
ИИ чужих: "3" (а он им не нужен)
ИИ ботов: "4"
Каков мой вердикт по игре?
Очень неплохой кооперативный шутер. Которые я не люблю, но все же пройду до конца (на момент написания еще осталась последняя часть не пройденной). Если вы любите Чужих и кооператив. Если у вас есть на примете парочка человек, согласных "сообразить на троих", то стоит поиграть в эту игру. Скучать не придется.
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