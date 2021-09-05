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Краткий обзор игры Aliens: Fireteam Elite

Небольшой обзор игры Aliens: Fireteam Elite и тестирование в ней системы Xeon E3-1240 v3 + GTX 1070 и GTX 970.
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Я являюсь поклонником вселенной Чужих. Хотя, хороших фильмов в ней можно пересчитать по пальцам одной руки токаря. Игр в данной вселенной меньше, а хороших (на мой взгляд) почти и нет. Да и играл я не во все.

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Первой распробовал шутер Aliens vs Predator 2010, которую не очень любят (мягко говоря). Но мне она очень даже понравилась, хотя и с критикой согласен. Меньше всего понравилось играть за десантника. Один раз прошел и - хватит. Другое дело Хищник, тут я оттянулся на славу. Но и Чужой понравился. Эдакий стелс по трубам...

Второй игрой был просто уничтоженный критиками и геймерами - Aliens: Colonial Marines. Она вышла очень скандальной. Но как шутер я бы ей поставил "3", без учета всех событий вокруг нее. Прошел ее один раз и больше не хотелось...

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Пропустил Alien: Isolation. Причина банальна: мне претит играть в "стиль ссыкуна", где основная задача прятаться и убегать.

Ну и вот очередной шутер, вышедший в 2021 году. Его создала компания Cold Iron Studios.

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Я знал, что игра затачивалась под кооперативное прохождение, но не удержался и поиграл в нее сугубо в одиночку.

Итак, коротко о сюжете. А его, в принципе, и нет. Это меня расстроило. Ну можно же было немного заставить поработать сценаристов. Формально то он есть, но такой поверхностный, что и говорить не стоит.

Мы играем за космодесантника с десантного корабля USS Endeavor. Прилетаем на планету, где и разворачиваются события. Играть можно за персонажа, которого мы создаем в простеньком редакторе. Ничего особенного в нем нет. Для кооператива на троих сойдет.

Редактор персонажа.

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 Далее, можно выбрать специализацию своего бойца. Всего их 4 варианта: Стрелок, Подрывник,Техник и Медик.

Стрелок.

Подрывник.

Техник.

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 Я поиграл за первых трех (специализацию можно и менять, но полноценно прокачать всех не получится). Для меня лучше подошел Стрелок. В его арсенале стандартная штурмовая винтовка (знакомая по фильму "Чужие") и дробовик. Когда совсем станет плохо с патронами, можно выхватить и почти бесполезный пистолет. Гранат формально нет, но есть навык на использование гранат. Т.е. гранаты в бесконечном количестве, но только через определенное время восстановления навыка. Второй навык по умолчанию: Разгон, который повышает кратковременно скорострельность вашего оружия и ваших соратников. Ну и перки есть, которые прокачиваются со временем. Именно их реализация мне не понравилась, тут на любителя.

Оружие продается в магазине на базе.

Этот хмурый завскладом и продает все снаряжение.

 Выбор скромный, многое оружие вам в принципе недоступно из-за вашего класса, например, пулемет (опять же знакомый по фильму). Зато стоит купить огнемет. Он очень эффективен в ближнем бою. Жалко, что боеприпасы расходуются очень быстро.

Сначала вы купить оружие не сможете. Банально не хватает средств.

 Пополнение боеприпасов  возможно на самой локации. Там же есть и ящики с рандомно выпадающими средствами обороны: маленькие пулеметные турели, различные мины, зажигательные патроны и еще дроны, которые помогают правильно сориентироваться в предстоящем бою.

Примета: если вам встречаются ящики с боеприпасами и аптечки, то будет заваруха...

 Дронами я не пользовался, что они реально дают, не знаю. А вот турельки очень неплохо кромсают врагов. Обычно в этом месте надо нажать какую-нибудь кнопку и пока идет процесс, отбиваться от орд Чужих.

Чужие достаточно разнообразны. Тут и обычное "пушечное мясо", которое убивается на самом легком уровне сложности, на раз, в голову. И плюющиеся гады. Но самые поганые - это ксеноморфы - солдаты, очень крепкого здоровья. Одним магазином такого не свалить...

Обычные ксеноморфы мрут пачками на низком уровне сложности.

А вот этого "товарища" убить гораздо сложнее.

 Уже потом к данным врагам добавятся и андроиды от небезызвестной компании Вейланд - Ютани. Эти синты будут палить по вам и игра переходит в стадию "хочу быть Gears of War".

Всего в игре четыре главы, которые еще разбиты на части.

Основные главы кампании.

 После каждой можно вернуться на базу и пополнить свои запасы, прикупить оружия и сменить внешний вид. Да-да, вы можете не только кастомизировать внешний вид своего бойца, но и сменить пол за пару кликов мышки (вот до чего медицина в будущем дошла...)

Награды после прохождения локации.

 

Есть в игре и возможность "поболтать". Немного обогащает сюжет.

 Насчет оружия. Оно мне не очень и понравилось.Известным способом увеличил свой бюджет и выкупил весь доступный арсенал. Самое эффективное оружие Стрелка - это то самое, первоначальное. Да, есть и винтовки с намного большей убойной силой. Но они стреляют одиночными выстрелами, что в мясорубке очень не понравилось.

Огнемет - это "весч"!

 Также не понравился гранатомет в снаряжении Подрывника. Урон какой-то не впечатляющий. А вот его способность помечать цель и валить ее залпом гораздо эффективнее. Главное нацелиться хорошо.

Само оружие можно модернизировать:
Страница модернизации оружия.

 Это смена магазинов, прицелов, стволов: дает существенное преимущество по характеристикам. Ну и обязательные наклейки и раскраски.

Играть с ботами (в качестве них идет парочка андроидов) можно, но не особо интересно. Они в меру туповатые, но достаточно бронестойкие. В нужные моменты сами себя подлечат аптечкой (по одной в руки) и вовремя придут к вам на помощь.

Теперь о графике и дизайне. К дизайну вообще нет претензий. Игра в полной мере соответствует вселенной Чужих, никакого диссонанса нет. Локации в разных частях кампании различные и выглядят достаточно хорошо.

В самом начале нас встречают темные коридоры.

Первая локация в игре.

А это - уже вторая глава.

 Графика приемлемая, а на мой вкус - просто хорошая. И даже почти нет вопросов по оптимизации (по крайней мере до сего момента был только один случай).

Теперь по тестированию.

Система:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3600 - 3800 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарты: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

                      Gigabyte GTX 970 G1 Gaming (частота ядра 1367 МГц и памяти 7011 МГц)

Запись теста осуществлялась программой MSI Afterburner. Разрешение: 1920х1080. Настройки графики для 1070 почти максимальные, кроме сглаживания:

В качестве тестовой локации выбрана зона в первой главе со средним "замесом".

Средний фпс в таких случаях гуляет от 70 до 80.

 Результат тестирования (GTX 1070):

 Адекватно повторить тестовый сценарий невозможно. Поэтому GTX 970 проверял совсем в другом месте: во второй главе.

Настойки графики выставил такие:

Сам тест проходил во время не особо сильного боя.

Результат тестирования (GTX 970):

 Но такие настройки не комфортные.В более сложных замесах, фпс может проседать и чуть ниже 50 кадров:

Иногда фпс заметно проседает ниже 60 кадров.

 Пришлось еще скрутить качество теней и выключить хроматическую аберрацию. При этом картинка и не особо поменялась:

В общем, даже на GTX 970 можно поиграть, скрутив настройки. Особого ухудшения графики не увидите. Да и не до этого вам будет...

Мои субъективные оценки:

Сюжет: "2" (чисто формальный)

Графика: "4+" (мне нравится)

Оптимизация: "4"

Соответствие вселенной чужих: "5"

Реализация стрельбы: "5-"

Реализация способностей вашего персонажа: "4-"

ИИ чужих: "3" (а он им не нужен)

ИИ ботов: "4"

Каков мой вердикт по игре?

Очень неплохой кооперативный шутер. Которые я не люблю, но все же пройду до конца (на момент написания еще осталась последняя часть не пройденной). Если вы любите Чужих и кооператив. Если у вас есть на примете парочка человек, согласных "сообразить на троих", то стоит поиграть в эту игру. Скучать не придется.


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