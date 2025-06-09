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"Хищник: Убийца убийц": краткий обзор (субъективное мнение)

Давным-давно, когда деревья были еще маленьким, я смотрел в видеосалоне фильм "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером...
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Давным-давно, когда деревья были еще маленьким, я смотрел в видеосалоне фильм "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером. И тогда фильм всем понравился. Неплохой сюжет, фантастика и все такое… Образ самого Хищника был тогда оригинален и вызывал неподдельный интерес.

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Гораздо позже, "вселенная" Хищников так разрослась, что уже стало тошно…

Для меня крайней точкой стал 2022 год, когда режиссер Дэн Трахтенберг снял откровенно ужасно-повесточный фильм "Добыча", где щуплая, мелкая и бесталанная "индейка"

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в одну калитку размотала Хищника. Этот фильм просто зеркалил первый "Хищник". Там был спецназовец, гора мышц.

А тут… Короче, очередное торжество "сильной и независимой".

И вот, в 2025 году, этот же режиссер сваял анимационный фильмец "Хищник: Убийца убийц" ("Predator: Killer of Killers")…

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Сам фильм состоит как бы из трех частей, где рассказывается о противостоянии героев инопланетному монстру…

В первой части идет речь про очень гордую и независимую (и очень страшную) викингшу,

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которая мстит кривичам за убитого отца. Ее небольшой отряд разматывает всю крепость на Ладожском озере

и убивает местного князька. Но тут в дело вступает Хищник, который все это время следил за людьми… Как вы понимаете, у монстра с зеленой кровью не было ни малейшего шанса против викингши.

И, да: она его убивает самым неожиданным способом.

Очнулась она уже в какой-то инопланетной тюрьме с ошейником на шее. И тут она не одна…

Вторая новелла - о двух братьях,

чей отец японский правитель. И вот один из сыновей, уходит из семьи, становится ниндзя и возвращается домой через 20-ть лет, когда умирает его отец. Он методично вырезает охрану замка

и приступает к неоконченному в детстве поединку с братом…

Нет, убивать его он не собирается, просто нужно доказать, что отец был неправ на его счет. И тут опять появляется Хищник…

Братья его режут на суши,

правда наследник умирает в бою и остается лишь один - ниндзя. Который потом также оказывается в загадочной тюрьме…

Третий персонаж - американец (мексиканского происхождения), который в 1942 году попал на фронт. Он как бы летчик, но летать ему еще не разрешают.

И вот, в воздушном бою с противниками появляется еще и корабль пришельцев.

Это видит наш герой и спешит на раздолбанном самолете предупредить эскадрилью. Как вы догадываетесь, и в этом случае Хищник терпит сокрушительное поражение…

И вот теперь мы понимаем, что людей из разных эпох собрали тут не просто так. Это будет бой между ними, наподобие гладиаторского. А победитель удостоится чести сразится с самым главным Хищником…

Но хитрые и ушлые людишки решили объединить свои силы и дать бой проклятым инопланетянам...

Это ужасный анимационный фильм. В очередной раз изгадили и надругались над культовым персонажем. Если в оригинальном фильме сам Хищник был заметно крупнее Арнольда, но все же сопоставим с ним в размерах и сильнее его, но в рамках разумного, то тут же… Хищники намного больше людей и очень сильны физически. Но это им не помогает совершенно! Все по старой схеме: "Большой шкаф громче падает"…

Многие моменты в фильме отвратительно сделаны. Викингша и ниндзя просто бы впали в ступор при виде такого монстра. Ведь тогда инопланетянин, да еще такого ужасного вида, ими воспринимался бы не иначе, как демон. И бросаться на него с оружием… Вот правда так бы и было? Да и житель ХХ века не лучше: с ходу разбирается, как нужно управлять инопланетным кораблем. А чё: ведь тут все похоже на его истребитель Второй мировой...

Сама идея со сбором лучших воинов уже мелькала во "вселенной": ведь был неплохой фильм "Хищники", с Эдрианом Броуди в главной роли.

Не подумайте, что анимационный мультик - фанфик, нет, это полноценный продукт из новой "вселенной". Ведь в фильме есть прямая отсылка к сюжету "Добычи"…

Очередной зашквар получился, хоть многие и радостно приняли сей продукт…

Есть три вселенные, которые мне очень нравятся: "Звездные войны", "Чужой" и "Хищник". И ВСЕХ их испоганили проклятые продюсеры, которым всегда будет мало денег. Они высосут и извратят все то, что нормальным поклонникам нравится. Да, придумывать новые оригинальные и интересные сюжеты непросто. Не факт, что такие фильмы получат одобрение зрителей. А тут все просто: берешь и просто паразитируешь на проверенных сюжетах… И ведь конца этому безумию не видно. На днях вышел очередной трейлер еще одной поделки в мире Чужих - "Чужой: Земля".

И я очень сомневаюсь, что это будет хороший фильм, ведь перерождение франшизы уже произошло в фильме "Чужой: Ромул".

А что же остается делать истинным поклонникам этих вселенных? Только пересматривать старые фильмы, да ностальгировать...

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хищник добыча хищники хищник: убийца убийц
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"Хищник: Убийца убийц": краткий обзор (субъективное мнение)
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