"Хищник: Убийца убийц": краткий обзор (субъективное мнение)
Давным-давно, когда деревья были еще маленьким, я смотрел в видеосалоне фильм "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером. И тогда фильм всем понравился. Неплохой сюжет, фантастика и все такое… Образ самого Хищника был тогда оригинален и вызывал неподдельный интерес.
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Гораздо позже, "вселенная" Хищников так разрослась, что уже стало тошно…
Для меня крайней точкой стал 2022 год, когда режиссер Дэн Трахтенберг снял откровенно ужасно-повесточный фильм "Добыча", где щуплая, мелкая и бесталанная "индейка"
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в одну калитку размотала Хищника. Этот фильм просто зеркалил первый "Хищник". Там был спецназовец, гора мышц.
А тут… Короче, очередное торжество "сильной и независимой".
И вот, в 2025 году, этот же режиссер сваял анимационный фильмец "Хищник: Убийца убийц" ("Predator: Killer of Killers")…
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Сам фильм состоит как бы из трех частей, где рассказывается о противостоянии героев инопланетному монстру…
В первой части идет речь про очень гордую и независимую (и очень страшную) викингшу,
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которая мстит кривичам за убитого отца. Ее небольшой отряд разматывает всю крепость на Ладожском озере
и убивает местного князька. Но тут в дело вступает Хищник, который все это время следил за людьми… Как вы понимаете, у монстра с зеленой кровью не было ни малейшего шанса против викингши.
И, да: она его убивает самым неожиданным способом.
Очнулась она уже в какой-то инопланетной тюрьме с ошейником на шее. И тут она не одна…
Вторая новелла - о двух братьях,
чей отец японский правитель. И вот один из сыновей, уходит из семьи, становится ниндзя и возвращается домой через 20-ть лет, когда умирает его отец. Он методично вырезает охрану замка
и приступает к неоконченному в детстве поединку с братом…
Нет, убивать его он не собирается, просто нужно доказать, что отец был неправ на его счет. И тут опять появляется Хищник…
Братья его режут на суши,
правда наследник умирает в бою и остается лишь один - ниндзя. Который потом также оказывается в загадочной тюрьме…
Третий персонаж - американец (мексиканского происхождения), который в 1942 году попал на фронт. Он как бы летчик, но летать ему еще не разрешают.
И вот, в воздушном бою с противниками появляется еще и корабль пришельцев.
Это видит наш герой и спешит на раздолбанном самолете предупредить эскадрилью. Как вы догадываетесь, и в этом случае Хищник терпит сокрушительное поражение…
И вот теперь мы понимаем, что людей из разных эпох собрали тут не просто так. Это будет бой между ними, наподобие гладиаторского. А победитель удостоится чести сразится с самым главным Хищником…
Но хитрые и ушлые людишки решили объединить свои силы и дать бой проклятым инопланетянам...
Это ужасный анимационный фильм. В очередной раз изгадили и надругались над культовым персонажем. Если в оригинальном фильме сам Хищник был заметно крупнее Арнольда, но все же сопоставим с ним в размерах и сильнее его, но в рамках разумного, то тут же… Хищники намного больше людей и очень сильны физически. Но это им не помогает совершенно! Все по старой схеме: "Большой шкаф громче падает"…
Многие моменты в фильме отвратительно сделаны. Викингша и ниндзя просто бы впали в ступор при виде такого монстра. Ведь тогда инопланетянин, да еще такого ужасного вида, ими воспринимался бы не иначе, как демон. И бросаться на него с оружием… Вот правда так бы и было? Да и житель ХХ века не лучше: с ходу разбирается, как нужно управлять инопланетным кораблем. А чё: ведь тут все похоже на его истребитель Второй мировой...
Сама идея со сбором лучших воинов уже мелькала во "вселенной": ведь был неплохой фильм "Хищники", с Эдрианом Броуди в главной роли.
Не подумайте, что анимационный мультик - фанфик, нет, это полноценный продукт из новой "вселенной". Ведь в фильме есть прямая отсылка к сюжету "Добычи"…
Очередной зашквар получился, хоть многие и радостно приняли сей продукт…
Есть три вселенные, которые мне очень нравятся: "Звездные войны", "Чужой" и "Хищник". И ВСЕХ их испоганили проклятые продюсеры, которым всегда будет мало денег. Они высосут и извратят все то, что нормальным поклонникам нравится. Да, придумывать новые оригинальные и интересные сюжеты непросто. Не факт, что такие фильмы получат одобрение зрителей. А тут все просто: берешь и просто паразитируешь на проверенных сюжетах… И ведь конца этому безумию не видно. На днях вышел очередной трейлер еще одной поделки в мире Чужих - "Чужой: Земля".
И я очень сомневаюсь, что это будет хороший фильм, ведь перерождение франшизы уже произошло в фильме "Чужой: Ромул".
А что же остается делать истинным поклонникам этих вселенных? Только пересматривать старые фильмы, да ностальгировать...
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