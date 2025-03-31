NASCAR . Мартинсвилль. Гоночный уик-энд на этой трассе начался с гонок серии пикапов, Craftsman Truck Series. Гонка уж очень затянулась по времени. И выиграл ее несколько неожиданно Дэниел Хемрик, что для него стало первой победой в серии.

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На его триумф повлияло и то, что два лидера гонки, Тай Маджески и Каден Ханикатт, выбили друг друга из борьбы за 14 кругов до финиша.

NASCAR Xfinity Series. Здесь все решилось в овертайм, когда Остин Хилл совершил свой прорыв, обогнав на финишной прямой Шелдона Крида. Эта победа стала сотой для команды Ричарда Чилдресса в NASCAR Xfinity Series. Сам же Остин Хилл заработал еще и 100000 долларов призовых.

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NASCAR Cup Series. В данной серии в гонке доминировал и победил Денни Хэмлин из Joe Gibbs Racing.

Благодаря работе пит-бригады, он лидировал 274 круга. Причем отрыв от преследователя на финише составил чуть больше 4-х секунд.

MotoGP . Гран-При Америк, COTA. Первая свободная практика выдалась очень неудачной в плане погодных условий: трасса была мокрой от дождя. Это очень сильно "перетряхивало" позиционирование пилотов. Конечно, были и падения. Первым упал Марк Маркес, благо сам не пострадал.

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Тем не менее, ознакомиться с трассой пилоты смогли.

А вот в предквалификации ситуация с лидерами была уже знакомой по предыдущим этапам: Баньяйя на грани (10-я позиция), Марк Маркес - лидер сессии.

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Также хорошее время показали оба пилота команды VR46.

Квалификацию опять выиграл Марк Маркес.

Отличный результат! Чего нельзя сказать о его напарнике: Баньяйя - только шестое время...

В спринте Баньяйя выполнил отличный прорыв со старта и навязал борьбу братьям Маркесам. Но не надолго. Как итог - опять третье место. Вторым приехал Алекс Маркес. Ну а победил опять Марк Маркес.

Чемпионат становится скучным...

Но вторая гонка была просто сумасшедшей. Началось все с того, что перед гонкой на мокрой трассе "разложилась" машина безопасности.

Далее, старт практически сорвали тем, что массово побежали менять байки с дождевых шин на слики. Это отложило старт примерно на 15 минут. Ну и гонка не была "томной". Лидировал опять Марк Маркес, а шедшего вторым Алекса Маркеса обошел Франческо Баньяйя. Никто старшему Маркесу не угрожал... Но он упал...

Таким образом, впервые в сезоне победил Баньяйя.

Алекс Маркес - второй, а третьим приехал Фабио Ди Джанантонио. Тотальное превосходство Ducati...





WSBK . Португалия, Альгарве. Гоночную сессию начал с лидирования уже в практике Топрак Разгатлиоглу (BMW). И чего-то не было от него слышно "причитаний" о "тотальном доминировании" гонщиков на Ducati...

Суперпоул он выиграл

и скорее всего, нас ждет доминирование турка весь этап...

Первую гонку и выиграл Топрак, хотя старт провалил.

Но еще хуже сложилась ситуация для Альваро Баутиста: сход из-за столкновения в самом начале гонки. Долгое время лидировал Никола Булига, но турок смог его обойти, хоть и не без труда.

Спринт опять выиграл Топрак Разгатлиоглу.

Булига финишировал вторым, а Альваро Баутиста смог совершить прорыв на третье место.

Во второй гонке была борьба за лидерство, но саму гонку прервали красными флагами. После возобновления гонки, борьба между Топраком и Булигой продолжилась. И опять выиграл Топрак Разгатлиоглу.

Булига - второй. Баутиста в этот "спор" не вмешивался и ограничился третьим местом на подиуме...





Новости и слухи.

F1 . Не успела Формула 1 начаться, как первый громкий скандал: команда Red Bull сменила пилота Лиама Лоусона на Юки Цуноду!

Да, выступления Лоусона были слабыми, но сколько всего прошло гонок? Стоит ли так быстро принимать решение? Не будем забывать, что и Цунода тоже "тот еще фрукт"... Ну, пусть пробуют и дерзают, банку энергетика им в руки...

Сам же Лиам Лоусон

возвращается в команду Racing Bulls. Он прокомментировал свое увольнение. Но очень сдержанно.

А вот первый номер "команды быков", Макс Ферстаппен, недоволен таким решением руководства. Он считает, что пилоту нужно было дать больше времени на адаптацию к машине. Тем более, что болид довольно сложен в настройках, что признает и сам Макс.

Вероятно, в честь такой "рокировки", команда Red Bull проведет Гран-Пр Японии в особой ливрее.

F1 . Ferrari анонсировала тесты новичка на Гран-При Бахрейна. Им станет швед Дино Беганович,

который на данный момент является членом программы Scuderia Ferrari Driver Academy. Он заменит в практике Шарля Леклера.

F1 . А вот ветеран гонок Валттери Боттас

провел тесты болида McLaren MCL60 2023 года. Состоялось это в Барселоне. Пока финн является запасным пилотом сразу у трех команд: Mercedes-AMG, McLaren и Williams.

MotoGP . Хорхе Мартин

прибыл в Америку, но в гонках принимать участи не будет... Восстановление после травмы идет не так быстро, как хотелось. Пока для заводской команды Aprilia все складывается очень неудачно.

MotoGP . Алекс Ринс пока очень недоволен своей Yamaha.

Навязать борьбу лидерам команда не в состоянии. Ринс высказался, что они могут выдать один хороший круг, но не более. Нужна еще большая работа над байком.

MotoGP . Команда Trackhouse Racing для своего домашнего этапа в Америке представила новую ливрею байков.

Это "корпоративные цвета" с некой отсылкой к машинам серии NASCAR.

И команда Pertamina VR46 также сменила ливреи для американского этапа.

Вместо традиционного желтого цвета, байки будут окрашены в черно-желтые цвета.









По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.