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Итоги гоночного уик-энда 29-30 марта

Пока Формула 1 совершает переезд в Японию, NASCAR продолжает свою серию гонками в Мартинсвилле. Также прошли две гонки моточемпионатов: MotoGP и WSBK...
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NASCAR. Мартинсвилль. Гоночный уик-энд на этой трассе начался с гонок серии пикапов, Craftsman Truck Series. Гонка уж очень затянулась по времени. И выиграл ее несколько неожиданно Дэниел Хемрик, что для него стало первой победой в серии.

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На его триумф повлияло и то, что два лидера гонки, Тай Маджески и Каден Ханикатт, выбили друг друга из борьбы за 14 кругов до финиша.

NASCAR Xfinity Series. Здесь все решилось в овертайм, когда Остин Хилл совершил свой прорыв, обогнав на финишной прямой Шелдона Крида. Эта победа стала сотой для команды Ричарда Чилдресса в NASCAR Xfinity Series. Сам же Остин Хилл заработал еще и 100000 долларов призовых.

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NASCAR Cup Series. В данной серии в гонке доминировал и победил Денни Хэмлин из Joe Gibbs Racing.

Благодаря работе пит-бригады, он лидировал 274 круга. Причем отрыв от преследователя на финише составил чуть больше 4-х секунд.

MotoGP. Гран-При Америк, COTA. Первая свободная практика выдалась очень неудачной в плане погодных условий: трасса была мокрой от дождя. Это очень сильно "перетряхивало" позиционирование пилотов. Конечно, были и падения. Первым упал Марк Маркес, благо сам не пострадал.

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Тем не менее, ознакомиться с трассой пилоты смогли.

А вот в предквалификации ситуация с лидерами была уже знакомой по предыдущим этапам: Баньяйя на грани (10-я позиция), Марк Маркес - лидер сессии.

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Также хорошее время показали оба пилота команды VR46.

Квалификацию опять выиграл Марк Маркес.

Отличный результат! Чего нельзя сказать о его напарнике: Баньяйя - только шестое время...

В спринте Баньяйя выполнил отличный прорыв со старта и навязал борьбу братьям Маркесам. Но не надолго. Как итог - опять третье место. Вторым приехал Алекс Маркес. Ну а победил опять Марк Маркес.

Чемпионат становится скучным...

Но вторая гонка была просто сумасшедшей. Началось все с того, что перед гонкой на мокрой трассе "разложилась" машина безопасности.

 Далее, старт практически сорвали тем, что массово побежали менять байки с дождевых шин на слики. Это отложило старт примерно на 15 минут. Ну и гонка не была "томной". Лидировал опять Марк Маркес, а шедшего вторым Алекса Маркеса обошел Франческо Баньяйя. Никто старшему Маркесу не угрожал... Но он упал...

Таким образом, впервые в сезоне победил Баньяйя.

Алекс Маркес - второй, а третьим приехал Фабио Ди Джанантонио. Тотальное превосходство Ducati...


WSBK. Португалия, Альгарве. Гоночную сессию начал с лидирования уже в практике Топрак Разгатлиоглу (BMW). И чего-то не было от него слышно "причитаний" о "тотальном доминировании" гонщиков на Ducati...

Суперпоул он выиграл

и скорее всего, нас ждет доминирование турка весь этап...

Первую гонку и выиграл Топрак, хотя старт провалил.

Но еще хуже сложилась ситуация для Альваро Баутиста: сход из-за столкновения в самом начале гонки. Долгое время лидировал Никола Булига, но турок смог его обойти, хоть и не без труда.

Спринт опять выиграл Топрак Разгатлиоглу.

Булига финишировал вторым, а Альваро Баутиста смог совершить прорыв на третье место.

Во второй гонке была борьба за лидерство, но саму гонку прервали красными флагами. После возобновления гонки, борьба между Топраком и Булигой продолжилась. И опять выиграл Топрак Разгатлиоглу.

Булига - второй. Баутиста в этот "спор" не вмешивался и ограничился третьим местом на подиуме...


Новости и слухи.

F1. Не успела Формула 1 начаться, как первый громкий скандал: команда Red Bull сменила пилота Лиама Лоусона на Юки Цуноду!

Да, выступления Лоусона были слабыми, но сколько всего прошло гонок? Стоит ли так быстро принимать решение? Не будем забывать, что и Цунода тоже "тот еще фрукт"... Ну, пусть пробуют и дерзают, банку энергетика им в руки...

Сам же Лиам Лоусон

возвращается в команду Racing Bulls. Он прокомментировал свое увольнение. Но очень сдержанно.

А вот первый номер "команды быков", Макс Ферстаппен, недоволен таким решением руководства. Он считает, что пилоту нужно было дать больше времени на адаптацию к машине. Тем более, что болид довольно сложен в настройках, что признает и сам Макс.

Вероятно, в честь такой "рокировки", команда Red Bull проведет Гран-Пр Японии в особой ливрее.

F1. Ferrari анонсировала тесты новичка на Гран-При Бахрейна. Им станет швед Дино Беганович,

который на данный момент является членом программы Scuderia Ferrari Driver Academy. Он заменит в практике Шарля Леклера.

F1. А вот ветеран гонок Валттери Боттас

провел тесты болида McLaren MCL60 2023 года. Состоялось это в Барселоне. Пока финн является запасным пилотом сразу у трех команд: Mercedes-AMG, McLaren и Williams.

MotoGP. Хорхе Мартин

прибыл в Америку, но в гонках принимать участи не будет... Восстановление после травмы идет не так быстро, как хотелось. Пока для заводской команды Aprilia все складывается очень неудачно.

MotoGP. Алекс Ринс пока очень недоволен своей Yamaha.

Навязать борьбу лидерам команда не в состоянии. Ринс высказался, что они могут выдать один хороший круг, но не более. Нужна еще большая работа над байком.

MotoGP. Команда Trackhouse Racing для своего домашнего этапа в Америке представила новую ливрею байков.

Это "корпоративные цвета" с некой отсылкой к машинам серии NASCAR.

И команда Pertamina VR46 также сменила ливреи для американского этапа.

Вместо традиционного желтого цвета, байки будут окрашены в черно-желтые цвета.



По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

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