Лично для меня, ни премия Оскар, ни другие значимые награды никогда не были идентификатором отличного фильма. И тут даже дело не в жанре. Иногда, премии получали весьма странные проекты…

Так или иначе, но сейчас в "узких кругах критиков" просто брызжут слюнями по поводу нового фильма по названию "Анора" (оригинальное название "Anora").

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Фильм категории "18+" был снят режиссером Шоном Бэйкером. В ролях снялись актеры: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова и другие. Да, тут много российских актеров и на то есть весомая причина. Но вот лично об этих актерах я ничего не знаю. Мне знаком лишь Алексей Серебряков, которого впервые взрослым я увидел в фильме "Фанат"…

Итак, причина по которой тут много российских актеров – один из главных героев - русский. Это сынок олигарха. И его зовут Иван (Марк Эйдельштейн). И так хочется добавить Иванушка-дурачок. И опять: на это есть веские причины… Другую главную роль исполнила Майки Мэдисон, которая сыграла стриптизершу Эни.

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Завязка сюжета очень похожа на типичные истории о любви, где простая девушка встречает своего "Прынца на белом коне". Но тут все переделано в угоду современным тенденциям.

Итак, Ванюша ведет праздный образ жизни на деньги папеньки (Алексей Серебряков) в Штатах. Эни (она же Анора) работает в стриптиз-клубе.

И там они и знакомятся.

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Далее, "знакомство" продолжается уже на дому в более приватной обстановке.

Само собой за отдельную плату… И вот Ванюшеньке так понравилась эта американка со жгучей мексиканской внешностью (или индейской), что он снимает ее (ой, что я такое пишу – "просит", конечно же) на неделю за 15 тысяч твердовалютных рублей… Собственно, рейтинг "18+" из-за первых 20-25 минут. Когда наши герои только кувыркаются в постели, бухают все, что пьется, нюхают все, что нюхается. А в перерывах между этими занятиями, Ваня долбится в "контру" (игра может и другая, не суть).

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Короче, парочка ведет очень "интеллектуальный образ жизни".

И вот, после очередного перетр… общения, возникает у сына олигарха мысль о женитьбе. И наша Эни, подумав примерно миллисекунду, соглашается. А почему бы и нет? Брак заключают по комедийным правилам в Лас-Вегасе…

И вот они уже супруги, хотя времяпровождение ничем не изменилось: игра, перетр…общение, пьянка и опять по кругу. О выходке сыночка узнает папенька. И он звонит своему "поверенному в делах тупого сыночка" Торосу (Карен Карагулян), который не то священник в армянской церкви, не то служка там же.

Не суть: но он призывает своих "абреков", чтобы те выяснили, что и как на самом деле. Тут надо отметить, что речь идет не об разборках "русской мафии" или нечто похожем. Нет, речь о простом разговоре. "Абреки" выясняют (не без скандала), что действительно дурачок окольцован.

Торос срывается со службы, ибо представил грозный лик своего босса…

Но и у него нормальный разговор не получился: скандал, битье посуды. Ваня просто убегает в даль, бросив дома новоприобретенную жену. Анору все же частично убеждают, что брака им не видать, как ушей эльфов (которых нет).

Она "типа соглашается". Но теперь им предстоит задача по поиску самого Ванюшеньки… Его ищут по всем злачным местам города.

И находят все-таки в объятиях еще одной стриптизерши, которая пригрела его на своей обнаженной груди…

Сам "потерпевший" пока пребывает в плоховменяемом состоянии.

И такого его тащат в суд для расторжения брака. Выясняется неприятная деталь: брак можно расторгнуть только там, где он заключен… Надо ехать в "город греха"… А тут прилетают и родители Ванечки.

И вот вся шумная компания летит в Вегас. Брак аннулирован, Ваня показал свой истинных характер (сопляк, бесхребетник и маменькин сынок). Аноре даются сутки, чтобы забрать шмотки из дома и свалить туда, откуда она вылезла. Финал: Анора рыдает на груди одного из "абреков" по имени Игорь (Юра Борисов)…

Занавес…

Фильм непонятного жанра. Это никогда не драма. И как комедия он слишком слабый. Не понятно, что хотели снять авторы фильма. Все персонажи просто отвратительные по сюжету. Более-менее вменяемым можно назвать только того самого Игоря, который проявляет хоть какое-то сочувствие к Аноре и похож на мужика по поступкам. Все остальные просто бестолковые и пустые.

Если вы выдержите первые 20-25 минут того самого бессмысленного перетр…общения, то дальше уже фильм смотрибельный. Но я не могу понять, почему его так хвалят? Не понимаю…

Дело в том, что главные герои не вызывают ни малейшего сочувствия или жалости. Ни грамма! Но и сам сюжет явно хромой на обе ноги. Начнем с того, что о Любви не может идти и речи. Ведь тут нет никаких диалогов или действий на заданную тематику. Только развлекуха во всех проявлениях. Чем Анора привлекла Ваню? Сиськами? Умением тра…общаться? Это и есть Любовь? А чем привлек Анору Иван? Умом? Деликатностью? Мужеством? Ничего такого и близко нет. Типичный сопляк, который тяжелее бутылки элитного шампанского в руках не держал. Тупой и самовлюбленный урод. Кроме того, Анора работает в стриптиз-клубе, что явно намекает на то, что подобных персонажей она встречает часто и должна разбираться в людях. Но ее вопрос о том, чем Ваня заработал на такую квартиру умиляет.

Разве он похож на того, кто может вообще что-то заработать? Ни разу! И так понятно, что деньги не его, а родителей.

Если не Любовь, то расчет? Ну, что движет Ваней-дурачком понятно: только уровень тестостерона. А вот Анора похоже клюнула на бабки. И бабки большие. Поэтому все ее старания сохранить брак выглядят просто, как действия хабалки. И ее слезы в конце фильма ничуть меня не трогают. Просто сорвалась офигенная "сделка"…

Вот такой сюжет, где, с одной стороны, тупая похоть, а с другой – жажда наживы. Кому тут сострадать? Только себе, что потратил время на данный фильм.

Есть небольшая претензия к техническому исполнению. Анора - американка, типа "русского происхождения". Этим пытались объяснить ее понимание русского языка. Но это слишком натянуто в фильме. Данная оговорка была нужна, чтобы оправдать понимание Анорой разговора между Иваном, Торосом и Игорем вкупе с Гарником, который шел на русском. Ведь ее там называли проституткой. На что Анора исполняет типичное поведение, свойственное латиноамериканкам… И на что она обижается? Ей же платили за постельные экзерсисы – значит проститутка…

Поймите правильно: фильм не совсем плохой. Сойдет. Но номинировать на Оскар… Это жестко. Неужели дела в Голливуде так плохи, что лучше претендентов и нет? А собственно, чему удивляться…



