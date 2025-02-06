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"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)

Игру "Aliens: Colonial Marines" считают эпическим провалом от Gearbox Software и SEGA. Но так ли она ужасна на самом деле?
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Хорошо, когда у тебя плохой интернет: ты и понятия не имеешь, какие отвратительные фильмы смотришь и в какие ужасные игры играешь... Шутки шутками, но отсутствие влияния СМИ на мозг в некоторых случаях благо...

Компания Gearbox Software долго делала игру "Aliens: Colonial Marines".

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Так долго, что уже на этом этапе она "выстрелить" бы не смогла. Несмотря на то, что игра была создана на основе отличной киновселенной. Да и к созданию привлекали актеров (Майкл Бин и Лэнс Хенриксен) и художника Сида Мида, который делал декорации к фильмам. Могла получится весьма хорошая игра, но... Игру просто разгромили и уничтожили. Сначала критики, а потом к их вою присоединились неокрепшие умы игроманов. Все им было не так и не эдак. Не страшно, не интересно, ворох технических проблем, отсталая графика и так далее по списку. И все: игры в этой вселенной "легли на дно" на долгий срок, откуда их поднял заурядный "симулятор сыкуна"...

Теперь, из начала 2025 года можно гораздо более объективно рассмотреть данный проект. Так ли он ужасен?

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Играл в эту игру впервые я давно, это была условно-бесплатная версия из тех, что продавались в киосках на DVD-носителях. Поэтому свои кровные я заплатил (хоть и немного). Тогда у меня к игре было несколько вопросов, но они были весьма типичными для тех времен. Эти же вопросы актуальны и сейчас. Ко всем играм современности.

Сюжетно, игра лежит во временном промежутке между событиями второго и третьего фильма, т.е."Чужими" и "Чужим 3". На корабль "Сулако" прибывают "морпехи" на другом судне - "Сефора".

Основные персонажи игры.Внутри "Сулако" обнаружены ксеноморфы, которых тут расплодилось до черта. Но сражаться придется не только с ними. Против наших солдат будут воевать и наемники корпорации "Вейланд-Ютани". В ходе столкновения, оба корабля уничтожены и наш небольшой отряд вынужден совершить посадку на планетоид LV-426, где и пройдут основные события игры.

Ба, знакомые лица...Данная игра - типичный шутер от первого лица.

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Самое начало игры.Тут есть одиночная кампания и кооператив (уж не знаю, насколько хороший). Оружия в игре хватает, есть возможность его модифицировать.

Очки получаем с повышением нашего звания, а скорость повышения зависит от нашей работы. То есть, как хорошо мы выполняем второстепенные задачи. Также тут можно поискать файлы, имеющие отношения к событиям второго фильма, жетоны погибших солдатов и легендарное оружие. Но, честно сказать, этим я особо не занимался. Увидел - подобрал, но специально все углы не осматривал.

В нашем распоряжении два "ствола": стандартная импульсная винтовка и дробовик. Есть и пистолет на крайний случай. Игра проходит в линейных локациях, которые полностью соответствуют фильму "Чужие".

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Не зря Сид Мид свой хлеб ел...

Главная претензия "игруль" была на то, что "ни страшна". А с чего быть страшно должно? Разве второй фильм не был фантастическим боевиком, где изничтожение чужих поставлено на поток? В угоду этому даже период развития эмбриона сильно сократили. Поэтому претензия на страх тут не оправдана. Да, можно было больше жути нагнать. Но как тогда вести "шутеринг"? Либо много врагов и они не особо сильные,

Чужой издох...либо игра превращается в подобие "соулслайка". А я не поклонник такого извращения. Говорили, что ИИ противника ужасен. Согласен полностью: чужие тупые, берут числом.

Очередная оборона, коих будет немало...Но кто сказал, что они обладают высокоразвитым интеллектом? Этот момент вообще слабое звено всей кинофраншизы. Другое дело, что и солдаты, и наемники ведут себя бестолково. Это заметно, если самому не принимать участие в стрельбе и просто смотреть на других. Да, тут ничего похожего на действие солдат из "FEAR". Но такого бестолкового ИИ в играх пруд пруди, да еще и с горкой. Те же "калофдутии" тоже особо интеллектом не блещут. Поэтому претензия имеет место, но лишь наполовину. Те же, кто считает ксеноморфов слишком слабыми в игре, пусть пишут петицию Мастеру. Уж он-то точно вам сделает супер игру с кострами и болотами...

Сюжет в игре довольно хороший. Все же видно, что при создании опирались на первоисточники. Не идеально, но достаточно хорошо вышло. Есть много примеров, когда игры по фильмам/книгам оказывались намного слабее в сюжетном плане. Тут все достойно на мой взгляд. 

Оптимизация в игре.

Да, она хромала, когда я в нее играл. Особо бесили фризы, которые тогда ничем не лечились. Теперь, когда я прошел ее повторно, все осталось примерно на том же уровне. От чего тут часто фризит, я не понимаю. Игра имеет небольшие локации, текстуры убогие. Но идут подгрузки. Это типичный просчет разработчиков. Кривыми игры были, есть и будут...

Особая претензия у пользователей была к графике в игре. Она оказалась вовсе не такой, какой ее рекламировали.

Графика - так себе, но зато атмосфера...Ну, учитывая долгострой и выход игры аж в 2013 году, претензии полностью справедливые.

Очень скромно, но со вкусом...Вспомним, что в 2013 году вышел и "Crysis 3". И по графике - это просто небо и земля. Но и это не впервой. Даже сейчас выходят игры, которые обладают весьма скромными графическими данными (но жрут ресурсы ПК за обе щеки). Мне и тогда не было особого дела до "графония", поэтому меня от убогих текстур, кривой анимации не корежило. Но гнев тех, кто заплатил за это полновесную цену, понимаю.

При тесте к обзору я использовал "правильную" версию игры, куда уже имплантировали все нужное и "правильное". Не сказать, что это заметно, но хуже не стало.

Ну и в заключение, проведу традиционное тестирование игры.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производилась с помощью программы CapFrameX. Настройки максимальные. На скриншоте хорошо видно, что в тестовом пробеге, видеокарта сильно недогружена.

Это типично для старых игр.

Итоговый результат не раскрывает истинного быстродействия, зато можно сравнить с видеокартой GT 1030:

i5-3570K+GT 1030.

Итог.

Из начала 2025 года игра мне не видится каким-то кошмарным провалом. Такого и даже худшего было много. Это типичный среднестатический фантастический шутер, на который возлагали большие надежды, но он их не оправдал. Так бывает и коммерческий успех заранее невозможно просчитать. Вообще, игровой вселенной "Чужих" не везет: большинство игр не впечатлили публику. Да, выстрелила игра "Alien: Isolation", но она на любителя.

Хотя, о чем это я? Саму кинофраншизу сейчас уничтожают всеми возможными методами... Лицехватов на создателей нет...

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