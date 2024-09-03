Наверно, в США надо издать закон, который будет запрещать снимать ремейки фильмов. Это, конечно, не "по-демократически", но иного способа остановить это безумие, я не вижу...

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Начнем с истории оригинального фильма "Ворон" ("The Crow"), который вышел на широкие экраны в 1994 году. То есть 30 лет назад. Режиссером стал Алекс Пройас. В ролях: Брэндон Ли, Майкл Уинкотт, Эрни Хадсон, Рошель Дэвис, Дэвид Патрик Келли, Лоуренс Мейсон, Майкл Масси, Тони Тодд, Бай Лин, София Шинас и другие.

Сам фильм был снят по комиксам Джеймса О’Барра. На главную роль (не сразу) был назначен Брэндон Ли.

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Для него это была первая работа, где он не показывал свое боевое мастерство. Нужен был только актерский талант. И этот же фильм стал последним в карьере и жизни Брэндона Ли: при съемке одной из сцен, Брэндон был застрелен... Да, произошел несчастный случай и актер погиб. Так иногда бывает, когда актер или каскадер гибнет на съемках. Фильм не был снят окончательно, но было принято решение его доснимать. Роль Брэндона исполнял вместо него дублер. Хотя фильм не был высокобюджетным, он произвел определенный фурор. Получился очень мрачный трагический фильм о мести. Мести за себя и свою любимую. По сюжету, банда местных отморозков убивают рок-музыканта Эрика Дрейвена (Брэндон Ли) и его невесту Шелли (София Шинас).

Убивают крайне жестоко. Накануне их свадьбы... И вот, через год, Эрик возвращается, чтобы совершить Месть...

Как я уже написал, это очень мрачный фильм. И снят в "правильном" стиле. Музыка, съемки, декорации - все идеально подобрано. И все это было омрачено гибелью самого актера. Вот и представьте, какое впечатление тогда произвел этот фильм... Смотрел я его по телевизору, на местном телеканале, который без зазрения совести крутил пиратские фильмы по вечерам. И о смерти Брэндона Ли уже знал. Фильм произвел на меня впечатление, но его фанатом я не стал.

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Это не был боевик в прямом смысле этого слова. Брэндон Ли не крутил "вертушки" и вообще его боевое мастерство не было реализовано специально. Он просто играл роль. И сыграл отлично. Возможно, что он мог бы стать хорошим актером. Возможно, но все сложилось по-другому...

Несмотря на то, что доход от фильма не был особенно большой, сам фильм стал просто культовым. Тут надо сказать, что вышел фильм в "правильно время": движение готов, готическая музыка, готик-метал (Paradise Lost, To/Die/For, Tiamat и другие)... Фильм идеально лег на это "поле".

Позже, вышли продолжения данного фильма. Я их смотрел. Но они были явно слабее оригинала.

Идея же снять ремейк давно "витала в воздухе". Но все не решались взяться за ее осуществление. Тут также стоит сказать, что сами режиссеры не горят желанием браться за ремейки. Они понимают, что шанс провала очень и очень велик. И тогда в тебя полетят те самые гнилые помидоры от фанатов оригинала, пусть сколько угодно твое творение хвалят критики. Поэтому, обычно, именитые режиссеры за такое не берутся. Но находятся "отважные ребята"... которым все по плечу...

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В отношении фильма "Ворон" продюсеры продержались 30 лет... В 2024 году вышел ремейк фильма. За режиссерское кресло уселся Руперт Сандерс. В ролях: Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Джозетт Саймон, Лаура Бирн, Сами Буажила, Карел Добры и другие.

Я посмотрел этот фильм, хотя не питал ни малейшего сомнения в том, что он мне не понравится. Но я даже не ожидал, НАСКОЛЬКО он мне не понравится...

Начнем с того, что каст актеров сделан явно от балды. Лучше всего тут выступил сам Ворон - Эрик, которого обыграл Билл Скарсгард.

Не идеально, но сойдет. Остальные же... Тут нет прямого взаимодействия с персонажами оригинального фильма. Но та же Шелли (FKA Twigs)...

Нет слов! Вообще, что это такое - FKA Twigs? "Погоняло" очередной "сисько-писечной" певички? Поет? Так и пусть поет, зачем сниматься то? Она абсолютно никакая на экране. И все усугубляется тем, как прописали ее персонаж. Между Шелли в оригинальном фильме и Шелли в ремейке нет вообще сходства. Дело не в цвете кожи. Просто там, в оригинале, о ней мало что известно. Показана "чистая нежная душа" и все. Тут же Шелли и наркоманша, и убийца. Пусть и под воздействием извне... Вызывает ли она симпатию? Нет! Ни разу! Даже история их "великой любви" сильно притянута за уши: только встретились и уже "one love for life". Не особо верится.

Не менее "масштабно" перекроили и главного злодея. В оригинальном фильме за главгада отвечал актер Майкл Уинкотт.

Только его голос уже выдавал 50% харизмы матерого злодея. Сволочь и изощренный убийца. Но, всего лишь главарь банды, которая наводит бардак в городе. В новоделе злодея сыграл Дэнни Хьюстон.

Это хороший актер и к его работе у меня нет претензий. Дело в том, что его персонажа, Винсента Роега, наделили сверхспособностями. Он то ли сделку с дьяволом заключил, то ли еще что провернул. Но умирать не собирается, а вместо себя в ад отправляет совращенные невинные души, нашептывая им на ушко всякую гадость... Таким образом, наш восставший Эрик

сталкивается с таким же сверхъестественным существом.

Но и это не самая большая претензия (хотя и претензия). Сам фильм снят в совершенно другой манере, которую я не принял вообще. Фильм с первых же кадров ярок и "жизнерадостен", несмотря на довольно жесткие сцены. Кардинально отличается от оригинала. Там, город был таким мрачным, что можно было подумать о том, что где-то тут совершает свое правосудие сам Бэтмэн. Да-да: город из "Ворона" очень похож на Готэм-Сити в своей мрачности и запущенности.

А в ремейке - вся радужное и цветастое... Одна только "розово-пижамная вечеринка" в лечебнице чего стоит...

А уж сцены плясок и "кувырканий" главных героев. Ну типичный фильм для современной молодежи.

Где драма? Где накал страстей? Где "нагнетание жути"? А нет этого! Даже очень кровавые сцены в театре сделаны так, что я еле сдерживал смех. Ну чисто копирование стиля Тарантино, когда убийства происходят синхронно музыке в опере. Прикольно, но и только. Драматизма 0%. И в этом моменте оригинальный фильм в разы лучше. Там вообще нет лишней жестокости. Она лишь подразумевается.

Да и сами драки намеренно не переводились в типичный мордобой (ведь Брэндон Ли и это делать умел, хоть и хуже своего отца). Цель была другая: показать ВОЗМЕЗДИЕ над злодеем, а не рукопашный бой.

Я уж молчу, как было реализовано "чистилище" (или нечто подобное) в ремейке. Это просто какой-то заброшенный троллейбусный парк с грязью и лужами. Какой-то бомжеватый старик в роли "ангела" (демона?).

Зачем? К чему? Ведь абсолютно не ложится в канву фильма! Какой-то договор. Ничего такого в оригинале не было. И это не требовалось. Все просто воспринималось, как душа Эрика жаждет возмездия за смерти его и его подруги.

ВСЕ! Более объяснять нет нужды!

Последний гвоздь в гроб новодела вбила финальная сцена, когда спасатели откачивают Шелли.

Тут уже возникает справедливый вопрос: если события свершения мести Эрика заняли, по крайней мере, пару суток, то какого черта трупы откачивают? Спасатели идиоты? Или все это привиделось в умирающем мозгу Эрика? Вот точно бред...

Все это вызвало к фильму отвращение. Ни разу не замена! Ни разу не хороший фильм! Я не могу отвлечься от сравнения с оригиналом и новый фильм проигрывает с разгромным счетом. Не тот сюжет. Не те съемки. Не та подача и атмосфера. Позор!

Можно было ли снять хороший ремейк? Думаю, что шансы были. Оставить исполнителя главной роли

и взять другого режиссера, сменить каст актеров. Может бы и вышло. Но зачем?