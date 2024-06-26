Сегодня я расскажу об игре "Shadow Gambit: The Cursed Crew", которая вышла на ПК в 2023 году.

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По жанру ее относят к стелс-стратегиям. То есть стелс тут является основным элементом выполнения заданий.

Разработчиком и издателем выступила компания Mimimi Games.

Описание из Steam: "Shadow Gambit: The Cursed Crew - оригинальная стелс-стратегия, действие которой разворачивается в альтернативном Золотом веке пиратства. Проклятие заблудших душ висит над цепью островов, известных как Темные Карибы, где правят злобные инквизиторы. Они ненавидят все необычное и сжигают проклятых пиратов огнем, пожирающим душу!"

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Да, это как бы игра про пиратов. Вернее, как бы мертвых пиратов. Да еще и миссии на суше. Но от этого она хуже не становится. Главная наша героиня, которая доступна нам изначально - Афия.

Эдакая пиратка, у которой из груди торчит клинок. А что вы хотели от мертвых (или полумертвых) пиратов? Тут все персонажи очень колоритные:

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Нормальных тут не водится...

Итак, сама Афия становится нашей героиней, с помощью которой мы познаем основные особенности игры. Все основное обучение мы проходим именно с ней. Как я уже писал выше, это стелс.

На низком уровне сложности (именно так я и играл), нам предоставляют некие "вольности": нас могут заметить на непродолжительное время и даже некоторые поединки в открытую можно провести. Но чем дольше играешь, тем все меньше таких ситуаций предоставляется. Поэтому темнота и кусты - наши лучшие друзья. И не забываем нажимать кнопку сохранения прогресса!

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Обучающая миссия заканчивается тем, что Афия угоняет корабль.

И теперь Красная Марли (эдакий дух корабля) будет давать нам задания.

Но сначала, нам нужно будет освободить от злобных Инквизиторов часть команды. И потом они будут нам доступны в других миссиях. Все персонажи тут обладают очень специфическими способностями.

Для скрытного перемещения, отвлечения внимания или тихой ликвидации. Эти способности можно опробовать в обучающей миссии на корабле, хотя это вовсе не обязательно. Но, так как особенности уж очень специфичные, то пройти это обучение не помешает.

В первых миссиях и выбора то особого нет. Но потом, уже стоит выбирать спутников под миссию тщательно,

учитывая само задание и характер местности.

Например, некоторые персонажи не могут плавать или передвигаться по лианам. Все это надо учитывать. Есть карта, где основные этапы миссии указаны.

Обычно, миссия расположена на острове (по крайней мере, в начале игры). Нас высаживают на побережье и тут не стоит торопиться с выполнением задания, обязательно надо сделать две вещи.

Во-первых, стоит тщательно изучить маршруты движения охраны. Во-вторых, составить свой план действия, исходя из ситуации и способностей ваших спутников. Не могу сказать, что тут масса вариаций исполнения заданий, но их достаточно. И некоторые вовсе не очевидные. Поэтому изучаем остров, вращая карту. Можно проходить без убийств, но это тяжелее. Я не люблю оставлять в тылу противников, поэтому зачищал в ноль всю локацию, аккуратно пряча трупы в кустики... Кстати, оружие и некоторые навыки имеют не только летальный режим, но и "безопасный". Охранника можно просто оглушить.

Часто, некоторые действия нужно синхронизировать. Для этого мы просто ставим игру на паузу и раздаем всем задания. Потом нажимаем кнопку "Выполнить" и действия происходят одновременно.

По окончании миссии, будет определенная статистика с нашими достижениями. Даже есть маршрут наших перемещений по карте.

Наверно, чтобы понять, как глупо вы проходили миссию...

На корабле есть не совсем обязательные задания и они погружают нас полнее в мир игры.

Тут можно полнее узнать о наших героях и их истории. Лично я не особо погружался в смысл сюжета. Это не особенно нужно для выполнения миссий.

Графика в игре. Тут все сделано вполне достойно. Сама графика выполнена в несколько мультяшном стиле. Локации часто перегружены деталями и это уже составляет проблему при стелсе. Графика, естественно, не самая современная, но смотрится в данном сеттинге отлично. Настроек графики достаточно:

Я не стал делать замеры производительности в данной игре. Ведь тут высокое значение фпс не так и важно. У меня на GTX 1070 ( максимальные настройки, 1080р) нагрузка колебалась от 38% до 75% в зависимости от локации при ограничении фпс на уровне 60 кадров.

Каких либо проблем во время тестирования я не заметил. Разве что, локации грузятся достаточно долго (игра была на HDD). Разработчики заявили для игры следующие системные требования:





Стоит ли играть в данную игру?

Мое мнение - стоит, если вы любите подобные игры. Очень интересная игра. С неплохим исполнением и наполнением. Навыки всех персонажей очень интересные и их использование делает прохождение довольно занимательным. Это неторопливая, такая вдумчивая игра. Вряд ли у такого жанра много поклонников, но они имеются. И им эту игру можно порекомендовать. По крайней мер, я игру оставил у себя на ПК для дальнейшего прохождения.



